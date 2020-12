Vlasy hráček nebyly ‚dost černé‘. V Číně zrušili fotbalový zápas kvůli porušení požadavků na vzhled

PEKING Univerzitní fotbalový zápas v Číně musel být zrušen z neobvyklého důvodu. Část hráček ženského týmu totiž měla obarvené vlasy, navíc barvou, která nevyhovovala striktním nařízením univerzity o tom, jaká barva je přijatelná a jaká již „divná“. Incident se stal dalším z případů, které poukázaly na přísná pravidla týkající se vzhledu v čínském sportu.

Šlo vlastně jen o zápas mezi dvěma univerzitami v jihovýchodní provincii Fu-ťien. I přesto zde ale platila přísná pravidla, která nedovolují hráčkám ani hráčům barvit si vlasy. „V praxi je jednoduché nebo částečné barvení vlasů přijatelné, ale divné barvy dovoleny nejsou,“ okomentoval nařízení pro web Global Times člen katedry tělesné výchovy univerzity Fu-čou. Co je ‚divná‘ barva, však blíže není specifikováno.



Proti nařízení se „provinily“ některé hráčky z obou týmů. Jak popsal web CNN, aby koučové nepříjemnou situaci co nejrychleji napravili, vydali se do salonů v okolí s cílem pořídit černou barvu (která by se nejvíce přiblížila přirozené barvě vlasů většiny obyvatel Číny a mohla se tak zařadit do pomyslné kolonky ‚normální barva‘).

Provincie Fu-ťien v jihovýchodní části Číny.

Ani to však nestačilo. Poté, co se hráčky vrátily na hřiště a vypadalo to, že by se mohlo začít hrát, musela z utkání odejít jedna z hráček univerzity Fu-čou . Tým soupeře - univerzita T´i-mej - ji totiž obvinil, že její vlasy stále nejsou „dost černé“. Zápas musel být nakonec zrušen, protože tým už nebyl schopný složit sedmičlennou sestavu.

Pravidla Spolku univerzitního fotbalu povolují jen přesně předepsané účesy i mužům. Je zakázáno „barvit si vlasy, nechat si narůst dlouhé vlasy (u chlapců), nosit divné účesy nebo jakékoliv stylové doplňky“, citoval pravidla web CNN.

‚Politicky korektní hodnoty‘

V čínském sportu však nejde o ojedinělý případ. Web CNN upozornil na událost z roku 2018, kdy někteří členové národního fotbalového týmu museli mít při zápase zakryté paže, protože na nich měli tetování. Komunistická strana totiž vysílacím stanicím zakázala ukazovat tetování v jejich přenosech. Stejně zarážejícím byl případ ze stejného roku, kdy čínský obránce Wang Šen-čchao měl při zápase na krku řetízek. Měl poté zakázáno 12 měsíců hrát.

Důvodem přísných pravidel na vzhled, která jsou do určité míry běžná i v obyčejných čínských kadeřnických salonech, kde dostanete na výběr jen z určité palety účesů a střihů, má být propagace „politicky korektních hodnot“. Takto incident komentoval pro CNN zakládající člen webové stránky Wild East Football Cameron Wilson.

Podle něj se tím snaží Čína nastavit vzorový model pro společnost, protože hráči fotbalu patří k vlivným osobnostem a upíná se na ně velká pozornost. „Je to pochopitelné, že země chce, aby měl její fotbalový tým pozitivní vliv na společnost, ale bohužel je tato definice toho, co je pozitivní, v Číně velmi omezená,“ uvedl Wilson.