Sparta mění asistenta, skončil Askou. Pavelka v béčku, velké změny nejsou

Askou přišel loni v červnu, do té doby pracoval jako hlavní kouč prvoligového IFK Göteborg.

Hlavní trenér Lars Friis po srpnovém postupu do Ligy mistrů prohlásil, že měl Askou při odvetě play off s Malmö výraznou roli při koučování.

Ve Spartě měl na starosti především defenzivu. Právě její prostupnost během podzimu ho stála místo.

„Děkuju Jensovi za snahu, úsilí, absolutní profesionalismus. Bylo to těžké rozhodnutí, on je skvělý chlap. Ale udělali jsme to po důkladných analýzách. Jednou z příčin našeho nepovedeného podzimu byla defenziva. Obranné standardky, postavení po ztrátách míče, při brejcích soupeře jsme byli příliš otevření a dostávali góly,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Jeho nástupce Vávra v klubu dosud pracoval jako tzv. dovednostní kouč. Dalším asistentem zůstává Tim Sparv.

Změny v kádru Příchod: Uchenna (Baník Ostrava) Návraty z hostování: Ševínský (Liberec), Vydra (Ml. Boleslav) Odchody: asistent Askou Přesuny: Pavelka (do Sparty B)

Odchod Askoua je zatím nejvýraznější novinkou u týmu úřadujícího mistra v zimní přestávce. Už v prosinci klub získal z Ostravy nigerijského obránce Emannuela Uchennu a rozhodl se, že si z hostování předčasně stáhne Adama Ševínského s Patrikem Vydrou.

„Ševínský i Vydra jsou naši kluci. Doufáme, že budou mít cestu jako Ryneš a Suchomel. Vidíme, že u nás můžou růst a rozvíjet se. S trenérem jsme se bavili, jestli třeba koupit hotového hráče, ale konkrétně Vydra může na pozici šestky dorůst,“ řekl Rosický.

Změnou je i přesun třiatřicetiletého Davida Pavelky do druholigové rezervy, kde by jako zkušený hráč a bývalý reprezentant měl pomoci mladíkům v jejich vývoji. „Davidovi se sluší poděkovat. Je to náš odchovanec, se Spartou prožil horší i lepší časy. Všichni si pamatujeme jeho gól v Plzni, který v první sezoně za trenéra Priskeho nastartoval obrat k titulu. Pro naše mladé hráče bude v béčku mentorem,“ poznamenal Rosický.

Sparta pracuje na příchodu amerického krajního obránce či wingbeka Bryana Reynoldse z Westerloo. „A bavíme se ještě o někom dopředu,“ podotkl Rosický. „Zemětřesení, že by přišlo devět hráčů, nečekejte.“

Klub momentálně nejedná o prodeji žádné z opor. V této souvislosti se nejvíc spekuluje o Martinu Vitíkovi, Angelu Preciadovi, Veljlku Birmančevičovi a Kaanu Kairinenovi. „Momentálně nesedíme nad žádnou nabídkou. Ale vyloučit nemůžete nikdy nic. Snažíme se, abychom byli připraveni na odchod kohokoli,“ podotkl Rosický.

Sparta, vítěz posledních dvou ročníků a účastník Ligy mistrů, je po podzimní části Chance Ligy až třetí s třináctibodovou ztrátou na Slavii. Na druhou Plzeň má šestibodové manko. Cílem pro jaro je vyhrát pohár.

„Podle vývoje sezony jsme cíle museli přehodnotit. Těžko se můžeme bavit o titulu, když máme ztrátu a je před námi i Plzeň,“ řekl Rosický.