Jestli někdo rozhodčí z něčeho podezírá, je mimo realitu, říká šéf fotbalových sudích

PRAHA Od příštího ročníku fotbalové ligy přibude na kolo čtvrté utkání, které pohlídá videorozhodčí. „Každý další zápas je super. Ale nejlepší by bylo ho mít na všech osmi,“ říká místopředseda komise sudích Martin Wilczek. Jak je ta doba daleko? A co se musí stát, aby se předešlo přehmatům z posledního víkendu?

Proč v Česku není videorozhodčí schopen rozeznat centimetrové ofsajdy a v jiných soutěžích ano?

Proč video není na všech zápasech?

Ty otázky se opakují od chvíle, kdy technologie VAR v minulé sezoně vstoupila do utkání Fortuna ligy.

„Všechno je jen a pouze otázkou peněz. Jednáme, hledáme, kde ušetřit. Věřte, všichni si přejeme, abychom měli co nejlepší techniku a aby byla všude,“ zdůraznil Wilczek, který v době nepřítomnosti předsedy Jozefa Chovance komisi dočasně řídí.

Co by teď sudím pomohlo nejvíc, aby se neopakovaly situace z duelu Baníku v Plzni či z derby?

Když se ptáte na Plzeň, tak kalibrované ofsajdové čáry, a samozřejmě video na všech utkáních. V Plzni musíme věřit asistentovi, protože žádný záběr neprokázal, že by branka byla neregulérní.

Ale na první pohled lze říct, že plzeňský hráč měl hlavu i rameno za posledním bránícím hráčem, že o ofsajd šlo. Proč si na to videorozhodčí netroufne?

Má jen pocit, ale nemůžeme takovou věc rozhodnout na základě pocitu a domněnek. To opravdu nejde. Mít ty čáry, tak během pár vteřin videoasistent určí, jestli byl ofsajd centimetr, nebo nebyl vůbec. Se současnou technikou tu jistotu prostě nemáme a podle protokolu museli sudí v Plzni gól uznat. Umíme, že góly nepadají z půlmetrových a metrových ofsajdů, že nepadají z vymyšlených pokutových kopů.

Zleva rozhodčí Martin Wilczek, Pavel Franěk a Pavel Vlasjuk.

Co brání tomu, aby video bylo na všech zápasech? Nedostatek kamer, aby mohla být všechna utkání snímaná v televizní kvalitě? Málo proškolených rozhodčích?

Rozhodčí jsou připravení, personálně bychom to zvládli. A poskytovatel televizního signálu by asi taky dokázal zajistit kamery a přenosy v dostatečné kvalitě. Řekli nám, že to jsou schopní zabezpečit. Jde o to, aby ten provoz někdo zaplatil. Ale na čísla se mě neptejte, protože netuším, kolik by to stálo.

V derby však nešlo o centimetry. Jak se mohlo stát, že videoasistent doporučil odvolat pokutový kop, když televizní diváci mohli sledovat záběry, které ukazovaly na přestupek?

On v takové situaci nesleduje přenos, ale žádá si záběry z jednotlivých kamer. V tomhle případě došlo k selhání lidského faktoru, čemuž se ani s nejdokonalejší technikou nevyhneme.

Jak vám to Pavel Franěk vysvětlil?

I když měl k dispozici několik záběrů, spokojil se se třemi. Ty poslal hlavnímu rozhodčímu na monitor a ten pak nemohl rozhodnout jinak, protože na těch záběrech přestupek vidět nebyl. Měl si vyžádat záběr z úhlu, odkud situaci viděl hlavní sudí, který penaltu odpískal a byl si jistý. Kdyby si ten záběr vyžádal, penaltu by potvrdil.

Bylo to zkrat, pohodlnost?

Ani jedno, je to prostě pochybení. I rozhodčí dají do derby maximum, je to nejvíc vypjatý zápas ligy a je jedno, jestli se hraje na podzim nebo na jaře. Ale jestli chce někdo rozhodčí z něčeho podezírat, tak to mi přijde mimo realitu, to naprosto odmítám.

Jak vám bylo, když jste to sledoval?

Seděl jsem v hledišti a v reálu mi přišlo, že to penalta byla. Rozhodčí byl přesvědčivý, udělil osobní trest. Když to trvalo delší dobu a hlavní šel k monitoru, tak jsem si říkal, co bude následovat. Když pokutový kop odvolal, polilo mě horko. A pak když jsem to viděl v televizi... No, bohužel.

Budou mít sudí pozastavenou delegaci?

Karel Hrubeš i Pavel Franěk se potřebují uklidnit. Patří k nejzkušenějším rozhodčím. Pavel Franěk odpískal sezonu úplně bez problémů. Čeká nás nadstavba, boj o poháry, o záchranu. Určitě je nasadíme, věříme jim. Ale teď si odpočinou, nedokážu si představit, že by šli pískat už o víkendu.

Podle komise hlavní Hrubeš chyboval v souboji Součka se Zahustelem, když neodpískal penaltu. A neudělal to, ani na doporučení videa. Jak je to možné?

Karel Hrubeš řekl, že viděl vzájemné držení a pak že došlo k následnému držení Součka, které však nepovažoval za tak intenzivní, aby nařídil pokutový kop.

Chovanec se úspěšně zotavuje po infarktu Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec se zotavuje po infarktu, který prodělal před dvěma týdny. V úterý se poprvé dostavil do "práce", do pražského sídla asociace na Strahově přišel pozdravit sudí na seminář. "Ujistil nás, že je v pořádku. Během týdne dvou se zapojí i osobně. Jinak celou dobu všechno řešíme po telefonu," poznamenal Martin Wilczek, místopředseda komise.

Situaci viděl a subjektivně ji i posoudil. Proč mu tedy videoasistent posílal záběry, když nešlo o zjevnou chybu?

To jste řekl správně, videorozhodčí mu je posílat neměl. Hledal lepší řešení a to se podle protokolu dělat nemá.

Přesto jste řekli, že měl penaltu nařídit. To si přece odporuje.

Ne, ne. Hlavní rozhodčí nereagoval na vzájemné držení, takže pro něj to bylo čisté. V pořádku, ale co ten následný přestupek? To pak už penalta byla.

Má tedy videoasistent řešit jen zjevné chyby, jak to bylo nastaveno od začátku VAR, nebo hledat i lepší řešení?

Jen zjevné chyby, to platí pořád. Samozřejmě, ve fotbale nejsou černobílé situace, ale i tzv. šedé. Pro polovinu fotbalového národa to penalta je, pro druhou polovinu není. Vždycky budou diskuze.

Jako v utkání Plzně s Baníkem po šlapáku Romana Procházky na Jiřího Fleišmana. Proč sudí Orel neodpískal penaltu a případně proč nezasáhl ani videoasistent?

Když se na ten souboj podíváte detailně, tak nedošlo ke kontaktu nohama. Takže se můžeme bavit o nebezpečné hře, za což se nařizuje nepřímý volný kop. A do toho videorozhodčí přece nemůže vstoupit, to nepatří do protokolu.