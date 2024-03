Trpišovský doufá: V Edenu vyhrajeme. Červená karta? Zbytečný zákrok

Bezmála půl hodiny hrál jeho tým tak, jak mu naordinoval. Ale další scénář? Trpišovský musel měnit plány a sledovat, kterak jeho parta během hodinového oslabení houževnatě bojuje s milánským obrem. „O červené kartě nejsem přesvědčený, ale rozhodčí byl nekompromisní.“

S vyloučením Dioufa tedy nesouhlasíte? I když má pověst plašana…

Ještě jsem to neviděl, jen v reálu. Nechci hodnotit ten zákrok, ale jestli padne ve 30. minutě červená, tak musí být jasná a nezkazit tím zápas. I domácí se o přestávce divili. Ale asi musela být. Čtvrtý rozhodčí říkal, že podle VARu byla jednoznačná. Malick mi taky povídal, že tam byl později a jasný faul. Víte, on dostal v minulé sezoně v Tromso tři červené karty, bavili jsme se o tom dlouho před derby. Byl bych na něj naštvaný, i kdyby dostal jen žlutou. Zbytečný zákrok na půlce, který nic neřešil.

Co vás ještě mrzí?

Nejvíc právě to vyloučení. Že jsme v jedenácti nemohli ukázat víc. Byl bych hodně zvědavý na výsledek. Prvních 30 minut se odvíjelo tak, jak jsme chtěli, na co jsme připravovali. Tým to skvěle přenesl na hřiště. Jenže po červené kartě se ráz zápasu změnil, museli jsme být pasivnější. Dva góly před přestávkou padly po standardních situacích, kdy nám jeden hráč chyběl. Jednou to kopli skvěle, jednou jsme pozdě vystoupili na střelu. Máme standardky orientované na úkoly pro hráče, a když nám některý vypadne, hodně se toho mění. Taky mě mrzí čtvrtý gól.

Individuální akce Leaa a doťuknutí Pulisice.

Krásná akce, těžko se brání. I Doudis dal fantastický gól. Mimochodem, musím před ním smeknout, vedle gólu měl šanci, ubránil Hernándeze. Skvělý výkon. Zmrzlý měl zas první start. Spousta hráčů si bude tenhle zápas pamatovat.

Co soupeř? Neměl být suverénnější?

Pokud měl Milán problémy, byly způsobené naším skvělým výkonem. Samozřejmě některé situace vyřešili skvěle, byla radost se dívat. Absolutorium zaslouží naši defenzivní hráči, proto mají takovou hodnotu na trhu. Cítím na náš tým hrdost, dal dva góly o deseti, v některých fázích jsme se soupeři skvěle vyrovnali. Vždyť spousta hráčů na této scéně debutuje. Myslím, že jsme o krok dál než na podzim. V Římě jsme tak dobře nehráli.

Podruhé jste nastoupili v obranné čtyřce s Vlčkem napravo. Kromě derby i na San Siru. Je to taktika na silné soupeře?

Na tyto dva zápasy se to nabízelo. Celý život jsme hráli ve čtyřce a chceme v ní pokračovat. Ale spousta týmů změnila způsob bránění a zakládání akcí a pro nás se to u zbytkové obrany odvíjí jinak. Třeba Giroud je silný, takže potřebujete zajištění dvou stoperů. Příště to zas můžeme změnit.

Jak uspět v domácí odvetě?

Pevně věřím, že v Edenu vyhrajeme. Pro fantastické lidi, kteří za námi přijeli. Doma nás požene plný stadion a bude nás o jednoho víc, budeme nebezpečnější. S respektem k síle AC Milán si nemyslím, že jsme ze hry venku. Musíme si vtlouct do hlavy, že to můžeme zvládnout. Třeba dostat zápas emočně do prodloužení? To by bylo skvělé.