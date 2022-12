Tresty v kauze Rogoz: pokuty a téměř roční zákaz pro Bílka. Slavia se odvolá

Podle etické komise Bílek v září 2019 podpořil Romana Rogoze, bývalého funkcionáře Vyšehradu a jednoho z obviněných v rozsáhlé korupční kauze okolo Romana Berbra, aby ovlivnil duel třetí ligy, ve kterém Slavia B porazila Příbram B 2:1.

Původně přitom v komuniké uvedla, že se tresty týkají jiného utkání stejné soutěže mezi béčkem Slavie a Benešovem (2:4). Posléze se opravila.

Slavia v reakci na svém webu uvedla, že je verdiktem velice zklamána.

„Proti rozhodnutí se obratem odvoláme. Budeme požadovat vypracování odůvodnění a jsme připraveni pokračovat v očištění Jirkovy i klubové pověsti před příslušnými orgány FAČR, případně pak i v mezinárodní sportovní arbitráži CAS nebo před soudy,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

Když v září etická komise s klubem a Bílkem zahájila řízení, Slavia vyjádřila přesvědčení, že veškerá podezření se ukážou jako neopodstatněná.

Opak je vzhledem ke čtvrtečnímu verdiktu pravdou.

Bílek se coby začínající funkcionář po hráčské kariéře rozkoukával u slávistické rezervy. Ovlivněné mělo být podle soudu komise třetiligové utkání Slavia B - Příbram B z 28. září 2019.

Bílkovo jméno zachytili policisté při rozplétání rozsáhlé korupční aféry v souvislosti s bývalým místopředsedou asociace Romanem Berbrem a Romanem Rogozem, někdejším sportovním ředitelem Vyšehradu.

Podle Slavie etická komise nyní rozhodla v rozporu s předpisy FAČR i základními principy spravedlivého procesu. Řízení podle klubu provázela i celá řada zásadních procesních pochybení.

Etická komise, které předsedá právník Jan Eisenreich, své rozhodnutí zveřejnila bez dalšího vysvětlení na stránkách fotbalové asociace.

„Odmítám spojování mého jména s údajným pokusem ovlivnění jednoho utkání ČFL,“ reaguje Bílek. „V začátcích mé manažerské kariéry jsem jako bývalý hráč neměl dostatečné zkušenosti s českým fotbalovým prostředím, ale cílem mého jednaní vždy bylo jen chránit naše mladé hráče, jejich zdraví a starat se o jejich rozvoj,“ pokračoval.

„Jsem připravený se proti rozhodnutí etické komise odvolat a prokázat, že jsem se nedopustil žádného protiprávního jednání. Ani já, ani Slavie jsme k takovému jednání nikdy neměli jakýkoli motiv,“ doplnil.

Ve spisu s názvem Šváb ovšem jméno současného sportovního ředitele Slavie poměrně rezonuje.

Bílek si často telefonoval s vyšehradským šíbrem Rogozem, blízce napojeným na Berbra, hlavní postavu celé kauzy. A žádal o pomoc s rozhodčími.

Volal mu i o poločase zápasu v Benešově, který slávistická rezerva nakonec prohrála 2:4. Stěžoval si na sudího Tomáše Grímma, rovněž jednoho z obviněných v korupční aféře. Ve spisu se píše, že Rogoz pak zavolal Grímmovi, aby se zeptal, proč píská proti Slavii.

„Věděl jsem, že se Rogoz a Grímm znají. Bylo mi líto našich mladých hráčů, které rozhodčí v prvním poločase nevídaným způsobem poškozoval,“ reagoval Bílek loni v prosinci v rozhovoru, který na jeho žádost probíhal přes e-mail.

„Vedli jsme sice v poločase 1:0, ale hrozně se mě dotklo, jak byl ten zápas ze strany rozhodčího veden. Bylo to v emoci a byla to chyba. Dnes už vím, že bych v podobné situaci počkal do konce zápasu a podal oficiální protest,“ dodal.

Komise Bílka nakonec potrestala za prohřešek při duelu proti Příbrami, který se odehrál o tři týdny později. Opět pískal rozhodčí Grímm a výsledek určil už první poločas, v němž domácí otočili skóre zásluhou Zeronika s Rondičem. Druhá branka padla z pokutového kopu.

Bílek se v roce 2020 ve Slavii posunul k áčku, když na pozici sportovního ředitele nahradil Jana Nezmara. I jeho jméno se později objevilo v policejních odposleších.