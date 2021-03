Jsem rád za každý reprezentační zápas. Doma bude důležité vyhrávat, ví kapitán Darida

Lublin Fotbalista Vladimír Darida má za sebou netradiční cestu ke středečnímu úvodnímu duelu světové kvalifikace proti Estonsku. Do polského Lublinu, kde se utkání kvůli koronavirové situaci uskuteční, přicestoval český záložník spolu s dalšími třemi hráči z bundesligy menším leteckým speciálem a až v dějišti zápasu se připojili k reprezentaci. Zastupující kapitán považuje vstup do kvalifikační skupiny za velmi důležitý a proti outsiderovi nebere nic než tři body.

Darida spolu s brankářem Jiřím Pavlenkou, obráncem Pavlem Kadeřábkem a útočníkem Patrikem Schickem během nynějšího srazu kvůli koronavirovým omezením vůbec nepřicestovali do Čech a zúčastní se jen prvního z úvodních tří duelů. Sobotní zápas v Praze s Belgií i následné utkání ve Walesu vynechají, protože by po návratu do Německa museli do karantény.



„Jsem rád za každý zápas v národním týmu. Proto je dobře, že jsem tady a že jsme mohli s klukama dorazit. Samozřejmě mrzí, že si proti Belgii nezahrajeme. Bohužel situace je taková, jaká je. Tohle nezměníme,“ řekl na tiskové konferenci Darida.

Bundesligové kvarteto se k týmu připojilo odpoledne. „Probíhalo to tak, že Kadeř a Schicky letěli z Kolína nad Rýnem a přiletěli pro mě a Pavlase do Berlína. Takhle ve čtyřech jsme pokračovali sem, z letiště jsme jeli na hotel a připojili se k týmu,“ prohlásil Darida.

Uvědomuje si, jak důležité je do kvalifikace dobře vstoupit. V posledních čtyřech zahajovacích zápasech v bojích o světový šampionát reprezentace nevyhrála a neskórovala.



„Každý start do kvalifikace je velmi důležitý. My si to uvědomujeme a budeme chtít zítra samozřejmě vyhrát,“ řekl Darida. „Během tohohle srazu chceme nasbírat co nejvíc bodů. Bude pro nás důležité, abychom hlavně vyhrávali zápasy doma. A pokud možno přivezli i body z venkovních zápasů,“ dodal třicetiletý záložník Herthy Berlín.

Estonci kvůli koronaviru museli na poslední chvíli výrazně obměnit kádr, podle Daridy to ale nebude hrát v zápase velkou roli. „Myslím, že pro nás se toho moc nezmění. My prostě chceme dobře nastartovat kvalifikaci. Bude záležet hodně na nás, jak se nám zápas povede. Chceme se soustředit na svůj výkon,“ uvedl Darida.

Vladimír Darida (v popředí) z ČR a Patrik Hrošovský ze Slovenska během utkání v Bratislavě.

„Myslím, že Estonsko je tým, který ví, kde má svoje kvality. Nehraje si na něco, co není. Soustředí se na to, aby dobře bránili. Když jsou vepředu nebo mají standardku, snaží se to co nejvíc zúročit,“ dodal zástupce kapitána Bořka Dočkala, který tentokrát není v nominaci.



Český tým si v samostatné historii zahrál na světovém šampionátu jen jednou v roce 2006. „Postoupit na mistrovství světa je samozřejmě velkou motivací. Euro jsem zažil, je to krásný turnaj, všichni to víme. Ale mistrovství jednadvacítka světa je ještě něco víc. Chtěli bychom se tam dostat,“ dodal Darida.