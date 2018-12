Toužíme postoupit na EURO, prohlašuje Šilhavý. Těší se do Wembley

DUBLIN / PRAHA Jaroslav Šilhavý bude prvním trenérem v samostatné české historii, který fotbalovou reprezentaci povede v soutěžním utkání proti Anglii. "Kolébka fotbalu, skvělí hráči, silný tým," říká k losu kvalifikace o postup na Euro 2020.

Anglie je jedním z českých soupeřů, ve skupině A jsou ještě Bulharsko, Černá Hora a Kosovo. Postupují první dva.

„Anglie je jasný favorit,“ říká Šilhavý.

A co Česko?

My a ostatní jsme hodně vyrovnaní, ale samozřejmě toužíme postoupit. Soupeře jsme si vybírat nemohli, los bereme s pokorou a respektem.

Cílem je postup, který si zajistí nejlepší dva. Souhlasíte?

Jednoznačně. Bylo by to i v případě, ať bychom dostali kohokoli. Kluci jsou odhodlaní, na Euro chtějí.

Před losem jste přiznal, že jste nervózní. Co teď?

Nervozita opadla, v hlavě už mi šrotuje kdo jaký má tým, jak je silný, jak jsou na tom soupeři momentálně.

Anglie, co víc atraktivnějšího si přát. Jste rád?

Pro lidi je velkým lákadlem. A pro nás taky, zahrát si ve Wembley je velká motivace. Na mistrovství světa hrála výborně. Můžeme se jen těšit, ale tím nechci říct, že bychom se jich báli. Jsme schopní je pozlobit a věřím, že třeba i překvapit.

Vyšlo vám, že jste nalosovaní do pětičlenné skupiny. Proč jste to tak chtěl?

Máme o dva kvalifikační zápasy míň. A než hrát dvakrát se soupeřem ze šestého koše, tím neříkám, že by byl špatný, tak je lepší se potkat v přípravném utkání s vyšší kvalitou.

Co další soupeři?

Bulharsko je tradiční fotbalová země. A Černá Hora? V bývalé Jugoslávii se vždycky rodili výborní hráči. Při jejich zápasech jsou tam emoce, bývá bouřlivá kulisa, nebude to jednoduché.

A Kosovo, velká neznámá?

Myslím si, že když jsme z pátého koše dostali zrovna Kosovo, tak to vystihuje sílu skupinu.