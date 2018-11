Jste jen parta srabů, tak teď něco řekni, Ramosi, vysmívá se kapitánovi Španělska Chorvat

PRAHA Pomsta byla sladká. Na jaře Dejan Lovren se slzami v očích sledoval ve finále Ligy mistrů, jak Sergio Ramos přebírá jako kapitán Realu trofej pro vítěze, zatímco jeho Liverpool neuspěl. Možná to bylo i kvůli tomu, že Ramos už v prvním fauloval nejlepšího střelce Liverpoolu Mohameda Salaha, který tak zápas nedohrál. A teď to chorvatský obránce vrátil Španělovi i s úroky.

Lovren, který kvůli poraněným tříslům chyběl v září u toho, když jeho Chorvaté prohráli ve Španělsku v Lize národů potupně 0:6, ve čtvrteční odvetě v Záhřebu nastoupil v základní sestavě.

A radoval se z důležité výhry 3:2, kterou gólem v 93. minutě zařídil jeho spoluhráč Tin Jedvaj.

Chorvaté se tak vrátili do boje o postup ze skupiny do Final Four, jež si může zajistit výhrou v posledním duelu skupiny v neděli na půdě Anglii. Španělům zajistí první místo a postup jen remíza obou týmů.

A devětadvacetiletý stoper Chorvatů si radost z výhry náležitě užíval.

Segio Ramos

Po zápase zveřejnil na Instagramu živé vysílání, v němž si na videu z Ramose utahoval. „Haha! 3:2! Přijď a teď mluv. Jste jen parta srabů,“ vzkazoval svému rivalovi.



U toho byl oblečený v dresu, v němž zápas hrál a rukou si na něm zakrýval vlaječku Španělů.

To však nebyl jediný Lovrenův vzkaz směrem k Ramosovi. Už před zápasem novinářům řekl, že je mnohem lepší obránce než Španěl.

„Když se podíváte, on dělá mnohem víc chyb než já. Jenže hraje za Real Madrid. Tam když uděláte chybu a vyhrajete 5:1, nikoho to nezajímá,“ uvedl Lovren.



Ramos na tiskové konferenci po zápase na Lovrenův vzkaz odmítl reagovat.

„Nechystám se reagovat na Lovrena ani na kohokoli, kdo se snaží dostat na první stránky médií,“ řekl 32letý španělský stoper.