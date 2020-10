Kam mě víra zavede. Kdo je muž, který udržel Slavii ve hře o postup?

Praha I kdyby věděl předem, že mu stoper Dragović kopačkou zlomí nos, stejně by do toho souboje šel naplno. Je takový. Jde za svým snem. Peter Oladeji Olayinka kráčí po fotbalových schodech, které by ho měly dovést na ještě prestižnější adresu, než je Slavia.

Dělá to promyšleně, protože ty nejlepší výkony si nechává na pohárové zápasy. Tam jste přece nejvíc vidět, při nich si zvyšujete kredit. Jako Olayinkave čtvrtek večer proti Leverkusenu.

„Ukázal mentalitu, která nám po odchodu některých borců strašně chybí. Oli se obětoval pro mužstvo,“ ocenil kouč Jindřich Trpišovský.

Do školy chodil Olayinka pět kilometrů, maminka mu v deseti letech zemřela na rakovinu a táta mu čutání do meruny zakazoval. I to mu ukázalo směr: „Nechci prožít život v bídě.“

Ještě před jedenácti lety hrával fotbal naboso, na kopačky neměl. Na prašných pláccích šestimilionového Ibadanu v Nigérii sice vynikal, ale stejně si musel štěstí vybojovat sám. Vydal se do Evropy za dobrodružstvím.

„Oli je výjimečný v tom, jak je skromný a pracovitý zároveň. K nám do Dukly přišel v létě 2016 na hostování z Gentu. Když ho vidím dneska, nepoznávám ho. Byl málo osvalený, droboučký, neměl nic nahráno. Po dvou měsících jsme byli docela skeptičtí, jestli bude přínosem,“ vzpomínal Günter Bittengel, tehdejší sportovní ředitel Dukly.

Ne, Olayinka si nevybral snadnou cestu, ovšem pere se bezvadně a zvedá svou cenu. Portál transfermarkt, který monitoruje fotbalový trh, má u nigerijského útočníka cenovku 90 milionů korun, ovšem takové cifře se Slavia leda směje. „Není možné, abychom naše nejlepší hráče pouštěli třeba za šest milionů eur,“ reagoval kouč Trpišovský.

Co to znamená v překladu (a v přepočtu)? Olayinku pod 180 milionů neprodáme.

Na hřišti ho poznáte na první pohled. Pomineme-li husté černé dredy, které mu neposedně poskakují na hlavě, patří Olayinka mezi nejrychlejší a nejprůbojnější hráče ligy. Proti Leverkusenu mu stačila půlhodinka, aby zazářil. A to byl ještě notně zesláblý, protože kvůli covidovému nálezu na čas vypadl z tréninků – proto nenastoupil od začátku.

Hrál dvě minuty, když si hbitě našel vyraženou střelu a nechal se od brankáře Hrádeckého podrazit. Penalta! Že ji kolega Stanciu neproměnil, to je jiný příběh. V 80. minutě si Olayinka srdnatě naběhl do mlýnice hráčů a uklidil do sítě Stanciův rohový kop. Asi jste pochopili z úvodu, že mu u toho stoper Leverkusenu zlomil nos, přesto hrdina dohrál. Dokonce na netradičním postu krajního obránce, kde v nouzi zastoupil Masopusta, jehož trápily křeče.

A víte vlastně, jak se Olayinka do Česka dostal?

Jako dorostenec začínal v albánském klubu Bylis Ballsh, kam se vydal s partičkou čtyř dalších nigerijských kluků. Olayinka si zvykl nejlépe a v roce 2015 si coby devatenáctiletý připsal v dresu Skënderbeu albánský titul. Následoval přestup do Gentu, kde však zapadl ve smečce čekatelů na šanci.

Jeden člověk mu přece věřil. Byl to Tschen La Ling, majitel Trenčína, jenž má výborné oko na posily. Však jeho tým je už roky tvořený mišmašem národností. A když La Ling svého času zvažoval, že by vstoupil také do Dukly, doporučil Olayinku: „Zkuste ho. Uvidíte.“

Olayinka měl s sebou v Praze dva bratry, kteří mu pomohli s adaptací. A výsledek na hřišti? 29 ligových zápasů, šest gólů, tři asistence. Těžko se divit, že upoutal trenéra Trpišovského, který sází na originální, rychlé a zároveň spolehlivé pracanty.



Silně věřící Olayinka, který si ještě hodinu před výkopem, kdy bývá v kabině největší cvrkot, většinou pročítá Bibli, už má se Slavií dva tituly. „Když se někdy necítím dobře, víra mi pomáhá jít dál,“ říká. Na ruce má vytetovaný žalm 23: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“

Loni v Lize mistrů skóroval proti Interu Milán a zlobil obranu Barcelony. Letos se jako jediný ze slávistů trefil v nepovedeném předkole proti Midtjyllandu. O důležité čtvrteční hlavičce víme všichni. Proti Leverkusenu, který byl přes hodinu v oslabení, nehrála Slavia nikterak kvalitně, ale měla štěstí, že se jí Olayinka vykurýroval včas.

Jak dlouho ještě v Edenu vydrží?