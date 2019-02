Kapitán má jít příkladem, míní expert Táborský. Absenci lídra nechápe

PRAHA Fotbalová Sparta zvítězila ve všech sedmi zápasech zimní přípravy, a tři body si připsala i po prvním soutěžním utkání v roce 2019. Ale udivuje nejmenováním kapitána i neustávajícím vábením Bořka Dočkala z Číny. „Přestupní termín je do 22. února, takže ještě nějaký čas mají,“ podotýká v rozhovoru pro Lidovky.cz expert Vladimír Táborský.

Jak se vám líbil herní projev Sparty proti Bohemians v nedělním zápase?

Přiznám se, že jsem nečekal žádnou zázračnou změnu kvality ve hře Sparty, protože to se nedá udělat z měsíce na měsíc, bude zapotřebí delší doba, obzvláště v zapracování mladých hráčů z juniorky. Bylo tam poměrně hodně změn, jak v obraně, tak ve středové řadě, a výkon ještě nebyl úplně ideální. Ale věřím, že to může jít ještě nahoru.



Na jaké příčky má podle vás současná Sparta?



V novém herním modelu, který se u nás hraje, to bude trochu jiné než dosud. Šest mužstev hraje o titul a evropské poháry, takže podle mého Spartě už o mistra nepůjde, druhá příčka je také vzdálená, ale o další místa už má reálnou šanci se poprat. Samozřejmě by to nebyla žádná sláva, kdyby skončila šestá, případně pátá, to nebude bráno jako úspěch. Teď jsme viděli první kolo, v němž i Slavia, která jinak lize kraluje, měla problémy vstřelit branku, také začala penaltou, ani naše nejlepší kluby ještě nejsou v ideální formě.



Bývalý reprezentant a trenér Vladimír Táborský je držitelem Ceny Václava Jíry za rok 2014. Ta je udělována osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého fotbalu.

Jak se vám líbily posily, které Sparta přivedla v zimě? Švéd Karlsson sice nehrál, ale Matěj Hanousek i Martin Hašek mladší se už zapojili do zápasu.



Na Karlssona byli fanoušci hodně zvědaví, já osobně taky, takže je škoda, že nenastoupil. Jinak Sparta postavila mladé hráče, kterým se nedá upřít velká snaha, v níž ale občas dělají chyby a je to poměrně křečovité. Nejvíc mi ve hře vadilo, a to zejména v prvním poločase, že měli sparťané málo střelby, o tu se staral prakticky jenom Kanga, občas až z přehnaně velké vzdálenosti. Ale jak se mi líbili? No, nemůžu říci, že by předvedli nějaký super výkon, ale i v té nové sestavě jsem viděl hráče, kteří hráli dobře a mají šanci zapadnout.



Je podle vás reálné, že se vrátí Bořek Dočkal?



Abych řekl pravdu, tak sám jsem na to zvědavý. Informací není mnoho, přestupní termín je do 22. února, takže ještě nějaký čas mají. V závěrečném boji o evropské poháry by jim měl pomoci, pokud se tedy příchod povede zrealizovat. Neměli jsme sice moc informací o jeho výkonnosti v minulém ročníku, ale hráč je to chytrý, platný svým přehledem pro mužstvo, má velké zkušenosti, takže podle toho bych si myslel, že na něj Sparta čeká.



Martin Frýdek ze Sparty se raduje z gólu do sítě Bohemians.

Je z vašeho úhlu pohledu správné, že Sparta jasně neurčila kapitána, ale místo něj má kapitánskou skupinu?



Přiznám se, že je to hodně divný krok. Divný, a trochu i neznámý. Já jsem ani v české, ani v zahraničních ligách podobný krok neviděl. Míním, že na starší hráče, kteří jsou v základní sestavě nějakou delší dobu, tak od nich žádají, aby byli nejen na hřišti, ale i mimo něj příkladem pro mladé. Což bývala výsada kapitána, případně jeho zástupce. Sám jsem to poznal na vlastní kůži, je to určitá funkce, výsada, ale i velká zodpovědnost.