Slovenská reprezentace v problémech. Hapal musí měnit nominaci, kluby nechtějí pouštět hráče

Bratislava Český trenér slovenské fotbalové reprezentace Pavel Hapal bude možná muset kvůli přísným karanténním nařízením upravit nominaci na duel Ligy národů v Izraeli, který je na programu příští pondělí. Země je vedená jako riziková a mužstvo po návratu musí do desetidenní karantény. Proto například útočník Adam Zreľák nastoupí jen do úvodního pátečního duelu druhého ročníku Ligy národů proti Česku.

„Pracujeme na tom, je to složité. Ozvaly se už kluby, které nechtějí, abychom brali jejich hráče do Izraele. Je to podle mě velmi nešťastné rozhodnutí od FIFA, která umožnila klubům, že nemusí uvolnit hráče, kteří po návratu musí jít do karantény. Chtěli jsme hrát i na neutrálním hřišti. Strhla se tak lavina klubů, které nám neumožní hráče nominovat,“ citoval Hapala web sport.aktuality.sk.

Nevyloučil, že kvůli zápasu v Izraeli bude muset udělat změny v nominaci. „Uvidíme, co bude. Teď žijeme jen prvním zápasem. Bude možné, že budeme muset udělat změny na Izrael. Ale neumím si dobře představit, kde máme vzít hráče, protože naši hrají v zahraničí,“ konstatoval jednapadesátiletý bývalý záložník.

„A dokonce i domácí soutěž nám neumožní hráče nominovat, protože musí do karantény. V této chvíli je to pro náš tým nešťastné rozhodnutí,“ uvedl někdejší kouč Opavy, Zlína, Ostravy, Žiliny nebo pražské Sparty.

Souboje v izraelské Netanji se nezúčastní Zreľák, kterému to zakázal Norimberk. „V Norimberku bych musel jít po návratu hned do karantény a nestihl bych Německý pohár. Trenér i ředitel klubu mi řekli, že se mnou počítají, takže po zápase s Českem se musím vrátit zpět do klubu,“ prohlásil šestadvacetiletý bývalý hráč Jablonce.

Naopak liberecký obránce Martin Koscelník od svého klubu dostal svolení v Izraeli hrát. „V klubu to až tak neřešili, povolení jsem určitě dostal. Ptali se mě, jak to všechno bude probíhat i s testy a vším ostatním. Tam se to může změnit z hodiny na hodinu, takže to nikdo neumí dopředu říct, co se bude dít,“ řekl pětadvacetiletý Koscelník.

Páteční federální derby se bude hrát v Bratislavě. Kvůli pandemii koronaviru se všechny zápasy odehrají bez diváků. V roce 2018 oba vzájemné duely v Lize národů vyhráli Češi. Čtvrtým účastníkem skupiny je Skotsko.