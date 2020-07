Karantény, testy i odložené zápasy. Virus omezuje přípravu, sparťané musí být při tréninku na Strahově sami

PRAHA Za tři týdny má odstartovat nová sezona fotbalové ligy, a některé týmy ještě nezačaly s tréninkem. Odložené starty přípravy trápí také řadu celků hokejové extraligy.

Krátká dovolená a rychle zpátky ke svým klubům. Taková je letošní letní pauza fotbalistů v Česku, kterou omezilo koronavirové dění. Téměř všechny týmy první ligy už odstartovaly svou přípravu na novou sezonu, některé už mají za sebou i přátelská utkání. Pouze trojlístek Karviná, Opava, Příbram, tedy celky, které se do poslední chvíle strachovaly o záchranu, začátek společného tréninkového procesu teprve čeká.



Opavští o možnost dovolené dokonce přišli. Jelikož se jeden z hráčů nakazil koronavirem a přišel do kontaktu i se spoluhráči, musel celý tým do karantény. Proto pak zůstala skupina o udržení nedohrána. „Hráči jsou izolováni od okolního světa a dodržují přísná pravidla,“ říká k aktuálnímu stavu mužstva SFC mluvčí Jan Šimek.



Hráči Karviné a Opavy při standardní situaci.

Karanténa týmu skončí 4. srpna a o den později chce Opava začít přípravu. Do té doby ji však ještě čeká šetření disciplinární komise, která bude na popud Ligového výboru zkoumat, jestli přece jen nenarušila regulérnost soutěže. V tom případě by jí hrozila pokuta do milionu korun či odebrání až 15 bodů. „K žádnému porušení ze strany klubu ani hráče podle mě nedošlo. Připadá mi to jako hon na čarodějnice a dehonestace jak klubu, tak nakaženého fotbalisty,“ opáčil ředitel SFC Jaroslav Rovňan.



Sparta zrušila přípravný duel

Podle slov zástupců prvoligových celků se kluby při trénincích snaží dodržovat doporučená opatření, aby se nový soutěžní ročník mohl brzy rozběhnout. Jeho start je plánován na 22. srpna.

Před začátkem přípravy v některých klubech proběhlo testování hráčů, zvlášť těch, kteří trávili dovolenou v zahraničí. Pravidlem bývá měření teploty před tréninky nebo pravidelná dezinfekce společných prostor. Áčka Sparty či Liberce se připravují vždy odděleně od dalších kategorií.

„V době tréninku A-týmu není v tréninkovém centru na Strahově žádné jiné mužstvo. A-tým zároveň využívá samostatné prostory pro regeneraci a například i posilovnu, která není k dispozici žádnému jinému mužstvu,“ popisuje Ondřej Kasík, mluvčí Sparty, která v úterý kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Praze zrušila přípravný duel s Vltavínem.

Vzhledem ke zkrácené délce přípravy a omezeným podmínkám týmy domlouvají za pochodu přípravné duely či kratší soustředění. Pokud už zvolí destinaci v zahraničí, pak zamíří kousek za hranice, například do Rakouska.

Do trénování se už vrhly také hokejové týmy, jejichž přípravu však koronavirus aktuálně ovlivňuje ještě víc než fotbalové kolegy. V extralize kvůli pozitivním testům u jednoho z hráčů v minulých dnech přerušily přípravu České Budějovice a Litvínov, v Hradci Králové museli tři nakažení hráči do karantény a preventivně odložily start tréninků na ledě Vítkovice. Nákaza zasáhla také prvoligové celky Kladna nebo Slavie.



Možná zmírnění omezení

Kluby zároveň čekají na to, jaká nařízení a aktualizace regulí kvůli ovlivňování koronavirem přijmou vedení soutěží. O případných změnách opatření ve sportovním prostředí plánuje do dvou týdnů jednat ministerstvo zdravotnictví i hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Jsme v komunikaci jak s představiteli fotbalové asociace, tak teď začínáme více komunikovat s hokejisty a případně s Národní sportovní agenturou. Takže budeme určitě o některých možných změnách, a máme to naplánováno i ve spolupráci se skupinou klinicko-epidemiologickou, jednat,“ uvedla včera Rážová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je momentálně ke zkracování délky čtrnáctidenní karantény rezervovaný. „Musela by o tom rozhodnout klinická skupina Covid, případně epidemiologové na ministerstvu zdravotnictví, protože to je velmi závažná změna,“ podotkl Vojtěch.