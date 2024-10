Poborský na předsedu FAČR kandidovat nehodlá, končí i jako šéf akademií

„Práce na FAČR mě přestala naplňovat a je čas na novou výzvu,“ napsal v úterý před polednem na sociální síti X.

Poborský potvrdil spekulace, které se éterem šířily od rána. Výkonnému výboru odevzdal výpověď a na Strahově by měl definitivně skončit k poslednímu listopadu.

Karel Poborský @KPoborsky8 Ano, měním dres. Po letech strávených na FAČRu u regionálních akademií přestupuji na @CANALSportCZ . Práce na FAČR mě přestala naplňovat a je čas na novou výzvu, práci v televizi. Zároveň oznamuji, že kandidovat na předsedu FAČR nebudu. Těším se na Vás u fotbalu. oblíbit odpovědět

Překvapilo však, že příští rok nehodlá kandidovat na nového šéfa českého fotbalu. V kuloárech se o něm mluvilo jako o jednom z hlavních adeptů poté, co v poslední volbě v červnu 2021 prohrál se současným předsedou Petrem Fouskem.

Ani on ještě neoznámil, zdali bude nejvyšší funkci obhajovat. V poslední době čelil kritice i výzvám k odstoupení.

Dvaapadesátiletý Poborský působil v posledních letech v asociaci jako ředitel úseku elitní mládeže. dohlížel na výchovu talentů a pod palcem měl především regionální akademie, u nichž je od samotného začátku v roce 2015.

Po devíti letech však Strahov opouští, což je fotbalová zpráva dne.

Našel se při práci v médiích, v nichž se poslední rok objevuje stále častěji. Zkušenosti z komentování zápasů Premier League pro Canal+ Sport zúročil i při nedávném mistrovství Evropy, kdy ho coby experta využívala Česká televize.

Diváky si získal otevřeností či trefnými glosami. Když měl důvod, nebál se kritizovat.

„Tohle je reálný stav českého fotbalu. Nelžeme si do kapsy, že jsme měli jenom smůlu, protože takhle jednoduché to není,“ řekl například po porážce Česka s Tureckem (1:2), která znamenala vyřazení.

„Asi by bylo špatně, kdybychom si začali lhát, že to neúspěch není. Je. Viz herní projev – propadáme individuálně. Máme jednoho hráče, Matěje Juráska, nejmladšího, který tam je, který je schopný jít přes hráče, přes dva ve sprintu, udělat kličku do obou stran. Ale pohříchu je to vlastně skoro jediný hráč, který se takhle prezentuje,“ pokračoval Poborský.

„V individuálních dovednostech jsme byli ve skupině asi nejhorší a když se to sečte... Je hezké si říkat, že máme smůlu, že máme třeba deset gólovek, ale když máme deset gólovek, tak to není smůla, to už nám chybí kvalita,“ uvedl.

I on měl vůli český fotbal měnit.

Po neúspěšných volbách před čtyřmi lety, v nichž ho mimo jiné podpořila i Sparta, řekl: „Celou kampaň jsem nikomu nic nesliboval, nikomu nic nedlužím a můžu se každému podívat do očí. Život jde dál.“

Na čas jako by se stáhl do ústraní.

Dál sice pracoval u mládeže na Strahově, jakkoli se pozornosti spíš vyhýbal. V posledních měsících je však jeho jméno i díky práci v médiích opět v kurzu. Dokonce i Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, která původně podpořila Fouska, nedávno naznačil, že by se mu kandidatura Poborského na nového předsedu FAČR zamlouvala.

To je ovšem – zdá se – definitivně passé.

Mimochodem, Poborský je od začátku sezony také členem disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, kam ho přizval nový předseda Jiří Matzner. V této funkci bude pokračovat. LFA v Česku řídí profesionální soutěže.