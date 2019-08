Karviná ukázala velký zápal, uznal Trpišovský. Litoval neproměněných šancí

Karviná Šancí měli spoustu, dokonce kopali penaltu. Nic platné, fotbalisté Slavie skórovat nedokázali a z utkání 4. kola Fortuna ligy v Karviné si odnášejí bod za bezgólovou remízu. „Hráli jsme hodně pomalu, postupně jsme si ale vytvořili tlak. Domácí ukázali velké nasazení, měli sílu a byli všude čas,“ chválil soupeře trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia tak poprvé v novém ročníku zaváhala, navíc se musela obejít bez zraněného Davida Hovorky a Jaromíra Zmrhala, který jedná o přestupu. „Počítali jsme s tím, že odejde. Pokud by mu to ale nevyšlo, tak se k nám znovu připojí,“ prozradil Trpišovský.

Problém však tentokrát nebyl v mezihře nebo tvorbě šancí, ale v jejich proměňování. Skvěle navíc zachytal domácí gólman Libor Hrdlička.

Optická převaha, jenže bez efektu.

Ztratili jsme body, protože jsme do zápasu nevstoupili dobře. Domácí byli běhaví a agresivní, nám chyběl pohyb. Hráli jsme hodně pomalu, ale postupně jsme si vytvořili převahu a tlak. Vystřídali jsme bohužel všechny způsoby, jak nedat gól. Jiný už asi neexistuje...

Souček nedal penaltu, Ševčík trefil břevno, Van Buren měl příležitostí hned několik..

..a dělal všechno skvěle, výborný výkon, ale neproměnil šance a od toho je hodnocený útočník, minimálně jednu dát musí.



Nemůže to být zapříčiněno nějakým blokem v hlavě?

Nevím, čím by byl zapříčiněný, protože hrává od začátku. Je to o tom prvním momentu. Někdy je to o štěstí. Dvakrát to vyřeší špatně, pak trefí v nejtěžší situaci spojnici. Pak se na něm podepsal neklid.

Na odchodu do Itálie má být Zmrhal, ale jednání ještě u konce nejsou. Zvažujete, že byste jej případně ještě využil?

Jarda je zpátky v Česku. V pondělí má volno, v úterý se buď připojí k nám, nebo odcestuje zpět. Počítali jsme s tím, že odejde. Pokud se ale jednání nedají dohromady, normálně s námi začne. Kvalitní hráč, reprezentant. Ale chce využít nabídku, má příslib, je to zajímavé. Hráč na to má morální právo.

Kdo by ho mohl na pozici levého záložníka nahradit?

Záleží na zdravotním stavu. Je tam Masopust, Ševčík, Olayinka a Van Buren. Hráčů máme dost, vytipovali jsme si ale jednoho leváka, protože nám prostě chybí.

Proti Karviné se musí hrát hodně nepříjemně, nevypustila žádný souboj.

Ukázala velké nasazení, vyhecovali ji fanoušci. Lidi zatleskají za odražený balon, to se jinde neděje. Na druhou stranu bylo hřiště hodně suché, zpomalovalo. Málo rotace, náběhů, to se však pak zlepšilo. Soupeř měl sílu, byl všude včas.

V nominaci nefiguroval stoper David Hovorka, je zdravotně v pořádku?

Má drobnější zranění svalového rázu. Kdybychom riskovali, tak mohl hrát, ale na doporučení fyzioterapeutů jsme chtěli předejít problémů. On běhá, akorát nekope do míče. Michala (Frydrycha) jsme chtěli vidět v nějakém zápase. Počítali jsme, že tam budou mít vysoké hráče, takže se nám typologicky hodil. Možná by hrál, i kdyby byl David zdravý. Předvedl velice dobrý výkon, byl dominantní.