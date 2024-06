Karviná - Vyškov 1:0, favorit vyhrál i druhý zápas baráže, rozhodl Mikuš

Karviná byla v právě skončené sezony prvoligovým nováčkem, loni jako vítěz druhé ligy postoupila přímo mezi elitu. Od chvíle, kdy se hraje baráž nadstavba, ještě žádný prvoligový tým po baráži nesestoupil.

V prvním zápase na stadionu v Drnovicích, kde Vyškov nastupuje k domácím duelům, rozhodl v závěru první půle záložník Čavoš.

Pokud by Vyškov průběh baráže zvrátil, nejvyšší soutěž by hrál v Praze na stadionu Bohemians... To se však nepovedlo.

Karviná hrála baráž podruhé, v ročníku 2018/2019 uspěla proti Jihlavě. Čtvrtý celek druhé nejvyšší soutěže Vyškov naopak po loňském nezdaru se Zlínem znovu nedosáhl na premiérový posun mezi elitu, v baráži opět ani neskóroval.