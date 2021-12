Nezmar v odposleších sprostě uráží Tvrdíka i černochy. A měl Berbr slíbený milion za titul Slavie?

Třaskavé citace z policejního vyšetřování publikoval server eFotbal.cz. Točí se zejména právě kolem Nezmara.

Kromě Berbra v nich figuruje také Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Vyšehradu, který je rovněž obviněný v obří kauze údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích, či plzeňský boss Adolf Šádek.

Nezmar měl podle spisu v pondělí 20. května 2019 hovor s Rogozem, v němž například říká: „Dneska jsme měli schůzku s vašim ‚Taťkou‘ (Romanem Berbrem).“

Bylo to den poté, co Slavia díky bezgólové remíze na stadionu Baníku Ostrava získala ligový titul za ročník 2018/19.

Slávističtí fotbalisté slaví mistrovský titul za ročník 2018/19.

Policisté k přepisu zmíněného telefonátu připojili šokující dodatek.

„Poznámka policejního orgánu: předchozí den 19. 5. 2019 vyhrál tým SK Slavia Praha titul v první lize. Policejní orgán disponoval s poznatkem, že za výhru v lize má mít Roman (Berbr, pozn.) od funkcionářů SK Slavia Praha slíbený milionový úplatek. Z výše uvedeného hovoru vyplynulo, že se dne 20. 5. 2019 sešel Roman Dírigent (Rogoz, pozn.) s předsedou představenstva SK Slavia Praha Jaroslavem Tvrdíkem a sportovním manažerem SK Slavia Praha Janem Nezmarem.“

Novináři ze serveru eFotbal.cz uvádějí, že o dodatku se ve vyšetřování dále nemluví, a je tudíž složité rozklíčovat, zda to policisté dále vyšetřují, nebo jej odložili jako falešnou stopu.

Podle spisů se Berbr s Tvrdíkem setkal i dříve. Pravidelné zjevně byly i telefonáty dvou kamarádů Nezmara s Rogozem. První jmenovaný v nich o svém tehdejším zaměstnavateli Slavii Praha nemluví lichotivě.

„Nezmar nadává na Jaroslava Tvrdíka, že to je idiot, který ničí celou Slavii a dostává ji do problémů svým chováním, jednáním, psaním na Twitter a vyzrazováním interních informací z klubu svým dětem, které je pak zveřejňují,“ líčí policisté hovor Nezmara s Rogozem z 10. července 2019.

„Nezmar dále hovoří o hráčích Delim a Ngadeuovi, že to jsou černí zm..i, Protože Deli ze Slavie v létě potají utekl a Ngadeu se chystá udělat to samé. Jan Nezmar nadává i na hráče Hušbauera, Zmrhala a spol., že to jsou zm..i, kteří rozkládají kabinu.“

Jan Nezmar

Nezmar už loni na podzim – několik měsíců po konci ve Slavii – potvrdil, že v policejních odposleších figuruje. Zmínil, že se s Berbrem, toho času místopředsedou fotbalové asociace (FAČR), vídal několikrát do roka a zhruba jednou za měsíc si s ním volal.

Odmítl však, že se s ním „běžně“ bavil o delegaci sudích. Sám to tehdy serveru Seznam Zprávy popisoval: „Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není. Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje.“

S Berbrem měl Nezmar podle odposlechů rozebírat rozhodčí v letní kvalifikaci Ligy mistrů s Kluží. Po dvou výhrách 1:0 postoupila Slavia v létě 2019 do základní části soutěže.

Roman Rogoz

Nezmar měl na základě telefonátů sudího prvního duelu, známého Turka Cüneyta Cakira, „pozdravovat od Dáši Damkové“. Ta mimo jiné byla členkou komise rozhodčích UEFA i FIFA a Berbrovou životní partnerkou.

Podle webu eFotbal.cz si také Nezmar stěžoval Rogozovi na jednání se svým šéfem Tvrdíkem o prodloužení smlouvy ve Slavii. Není tajemstvím, že v klubu během tříletého angažmá Nezmar míval spory s ostatními členy vedení. Několikrát kvůli tomu přemýšlel o odchodu.

V létě 2020 ve Slavii definitivně skončil, k čemuž měla přispět i schůzka ze 2. července právě s Tvrdíkem.

„V úterý (30. června 2020) jsem seděl s tím mým Tondou (Tvrdík) - a bylo to totálně o ho.ně. Spíš jakoby do negativa. Mimo jiný jsem mu řek, že mu neprodloužím smlouvu nebo nepodepíšu novou, dokud nesrovná svoje závazky… Buď mi tady dávejte výplatu a budu tady, i když jsem s tím nespokojenej. anebo mě vyhoďte,“ líčí Nezmar dle spisu Rogozovi.

Roman Berbr

Krátce po jeho konci ve Slavii nabízel Nezmara, považovaného díky úspěchům v Liberci i Slavii za velmi úspěšného sportovního manažera, Berbr do Plzně Šádkovi, tehdy řediteli Viktorie, dnes majiteli klubu.

„Byl jsem hodinu s Honzou Nezmarem,“ telefonoval podle policistů Berbr Šádkovi. „Bejt tebou, tak se ho nevzdávám. Mezi těma zápasama reprezentačníma bych mu cinkl a sjednal bych si s ním kafe.“

Šádek na to přikývl, Berbr mu sdělil, co říkal Nezmarovi: „Hele, Áda by tě určitě vzal. A máš to rád, z fotbalu nechceš odejít. Slavie už není, do Sparty nemůžeš Liberec nechceš, ty vole, tak jako, je to o určitej jako pravomoci.“

Nezmar měl podle přepisu povědět Berbrovi: „Já nechci důchodcovskej tým, já ho chci přestavět a konkurovat těm čů...ům.“

Po konci ve Slavii nicméně Nezmar do Plzně nezamířil, po krátké pauze v lednu 2021 nastoupil do sportovního úseku polského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala, na jaře ale fotbal opustil a začal pracovat pro poradenskou firmu Deloitte ČR.