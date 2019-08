Kdo si zahraje kvalifikaci? Šilhavý doufá v Baráka s Daridou, zapojit chce i mladé

Praha Od červnových posledních zápasů české fotbalové reprezentace uplynuly již dva měsíce a trenér Jaroslav Šilhavý je už natěšený na zářijové pokračování evropské kvalifikace a dvojutkání v Kosovu a Černé Hoře. V hlavě už se mu rodí nominace a věří, že by v ní mohli být i uzdravení záložníci Vladimír Darida s Antonínem Barákem, kteří národnímu týmu naposledy kvůli zranění scházeli.

„Uteklo to rychle a teď už zbývá poslední měsíc. Za chvíli je tu nominace. Někteří hráči jsou ještě v přípravě, uvidíme, jak bude finální fáze probíhat. Samozřejmě okruh hráčů, ten je stálý. Zranění hráči vyjma Bořka Dočkala se uzdravují, ať už je to Tonda Barák nebo Vláďa Darida. Takže věřím, že budou k dispozici,“ řekl Šilhavý po ukázkovém tréninku s novináři, který pro ně připravil spolu s asistentem Jiřím Chytrým a kondičním koučem Ondřejem Bejblem.



Nevyloučil, že by na důležitý zářijový dvojzápas mohl povolat i nějakého nováčka. „Skloňují se ti mladí jako Hložek, Matoušek, Sadílek. Je to velký příslib pro náš fotbal, jsou hodně sledovaní. Pak jsou tam z ligy některá další jména, ale nechtěl bych to teď publikovat,“ uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci po dvou červnových výhrách figurují v kvalifikační skupině na postupovém druhém místě o bod před třetím Kosovem. „Jsou nejblíže, proto jsou asi náš největší konkurent. Troufám si, že říct, že Kosovo je z těch tří týmů Kosovo, Černá Hora a Bulharsko takové nejkompaktnější. Řadil bych je malinko výš. Doma ještě budou mít výhodu domácího prostředí, nicméně věřím, že ten zápas zvládneme,“ řekl Šilhavý.

Kosovo zatím doma odehrálo jeden zápas, v němž remizovalo s Bulharskem, další čtyři body získalo venku. „Prostředí bude bouřlivé, ale co byl Tomáš Galásek na zápase Bulharska v Kosovu, tak to probíhalo normálně. Žádný problém tam nebyl. Věřím, že to bude v klidu,“ podotkl Šilhavý.

V Kosovu se český tým představí 7. září, o tři dny později nastoupí v Černé Hoře. „Příjemné to cestování není, ale zase to není tak daleko. Budeme dva dny v Kosovu a hned po zápase přeletíme do Černé Hory. Tam se budeme připravovat na druhý zápas,“ nastínil Šilhavý.

Do srazu týmu ještě plánuje vyrazit do zahraničí za krajánky. „Byli jsme se teď podívat na přípravném utkání Augsburgu s Boloňou. Viděli jsme Marka Suchého a Láďu Krejčího na opačné straně. Tady u nás samozřejmě máme pořád na očích Slavii, Plzeň, Spartu i ostatní tuzemské týmy, kdyby se tam někdo objevil. Chystáme se ještě do Itálie a pravděpodobně do Anglie, minimálně s těmi kluky promluvit. Teď je to to finále,“ uvedl kouč.

Nepovažuje za problém, že česká liga měla kvůli nadstavbě rekordně krátkou letní pauzu a začala nezvykle brzo. „Věřím, že ne, naopak. Samozřejmě kluci, co hráli za nároďák, neměli odpočinek takový. Ale trenéři to většinou přizpůsobili a dali jim delší odpočinek. Naše liga začala jako jedna z prvních, kluci už tu herní praxi mají, což bylo vidět třeba včera na Spartě proti Trabzonsporu (v Evropské lize). Věřím, že i ti kluci, kteří by mohli být hodně zatížení z minulé sezony, začátek zvládnou a že by se to mohlo projevit v závěru sezony,“ dodal Šilhavý.