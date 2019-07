Kdy je faul a kdy ne? Jsou to pro mě nečitelné situace, přemítal Jílek o rozhodnutích videa

České Budějovice Dvě sporné situace, obě proti Spartě. "Pro mě je strašně těžké to hodnotit. Spíš mi jde o posuzování jednotlivých zákroků," přemítal trenér sparťanských fotbalistů Václav Jílek. Byl to rozhodující moment dohrávky 3. kola Fortuna ligy v Českých Budějovicích. Stav v závěru poločasu mohl být 1:1, ale bylo to 2:0 pro domácí.

Sudí Karel Hrubeš gól Hložka, kterým by hosté vyrovnali na 1:1, neuznal kvůli zákroku sparťana Krejčího na domácího brankáře Staňka. „Ok, faul na gólmana. Za mě situace padesát na padesát, jestli písknout nebo ne,“ poznamenal Jílek.

Situaci zkoumal videoasistenti Zelinka s Berkou. Dlouhých pět minut se nehrálo. Řešili, jestli Hložek nestál v ofsajdu. Nestál.



Jestli míč byl celým objemem za brankovou čárou. Nejspíš byl, byť ani kamery stoprocentní jistotu nedaly.

„Po standardce se ke mně odrazil balon, ani nevím od koho. Z prvního dotyku bych to asi nedal, tak jsem se to snažil dát na dva doteky, dostat to tam. Myslím, že to bylo za čárou, ale nevím, co se stalo,“ poznamenal Adam Hložek.

A jestli nedošlo k dalšímu přestupku. Počínání Krejčího sudí vyhodnotili jako faul na brankáře.

Vzápětí na druhé straně při domácí standardce Hanousek postrčil Ledeckého, který šel k zemi kvůli tomu, že škobrtl o nohy Kozáka. Oba o sobě nevěděli.

„Byla to Hanouskova chyba, který nestačil na náběh reagovat. Dobře, faul, penalta,“ přijal to Jílek.

„Ale pak jsem viděl stejnou situaci na druhé straně. Obránce dá ruce na Tetteha, který je ve výskoku, a ten jde k zemi. A rozhodčí nic. Pro mě jsou ty situace strašně nečitelné. Kdy je faul? Kdy není?“ vypočítával Jílek.

České Budějovice tak v půli díky proměněné penaltě vedly 2:0 a mířily k vítězství. Po přestávce však Sparta manko dotáhla a srovnala na konečných 2:2.

„Že obě situace šly proti nám? To je fotbal. Věřím, že to bylo rozhodnuto při nejlepším svědomí. Příště se to může otočit,“ řekl Jílek.