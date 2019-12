Kdyby Honza Nezmar odešel, byl by to velký zásah. Ale nemyslím si, že skončí, říká asistent kouče Slavie

PRAHA Na vyhlášení ankety Sportovec roku 2019 vzal svou těhotnou manželku a poté sledoval, jak se fotbalisté Slavie po výjimečném roce stali po basketbalové reprezentaci nejlepším kolektivem roku. Asistent kouče sešívaných Jaroslav Köstl však musel čelit i nepříjemnému dotazu: Jak je to s odchodem sportovního ředitele Jana Nezmara?

„V kabině se to před nástupem na dovolenou samozřejmě řešilo. Zásah by to byl velký, ale oficiálně nevím, že by měl končit,“ řekl novinářům před startem ceremoniálu asistent kouče Jindřicha Trpišovského.

Lidovky.cz: Jan Nezmar vás s koučem Trpišovským přivedl do Liberce, poté i do Slavie. Jak vnímáte, že by po dlouhých letech mohlo být toto spojení přerušeno?

Je to strašně důležitý článek ve vedení klubu i směrem do kabiny. Pokud by mělo dojít k jeho odchodu, zásah by to byl velký. Prakticky se ale není k čemu vyjadřovat, oficiálně nic nevíme.

Lidovky.cz: Mluvil jste o důležitém článku pro kabinu. Jak velký zásah by to byl pro vás osobně?

Hlavně by to byl zásah lidský, protože jsme na sebe všichni zvyklí. Jsme tým, parťáci. Od vedení až po kabinu funguje celý klub až neuvěřitelně. Vše je na bázi přátelství. Vždy, když by vás měl opustit kamarád, pocítil byste to. A to se teď nebudu bavit o profesní stránce, protože tam jsou úspěchy Honzy Nezmara nezpochybnitelné. Ale neříkám, že je to tak, jak probíhá médii. Jen jsme si o tom přečetli, ale žádný oficiální výstup nemáme.

Lidovky.cz: Takže nic o Nezmarově schůzce s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem v úvodu minulého týdne nevíte?

Jestli něco proběhlo, tak jen mezi panem Tvrdíkem a Honzou Nezmarem, ale my o tom v podstatě žádnou informaci nemáme.

Lidovky.cz: Médii proběhla i jiná klíčová zpráva pro chod klubu. Jindřich Trpišovský s celým realizačním týmem, tedy i vámi, má konkrétní nabídku ze zahraničí. Můžete se k tomu vyjádřit?

Nemohu. Sice asi přišla nabídka na celý realizační tým, ale je to spíš otázka na Jindru (Trpišovského). Nabídky chodí průběžně během celé sezony. Něco tam probíhalo, ale nekonkretizoval bych to. Jsme strašně spokojení ve Slavii a moc si vážíme toho, že nám lidi tady dali důvěru, ať už to byl pan Tvrdík nebo Honza Nezmar. Jsme vděční, že nás do Slavie přivedli. Budeme se snažit Slavii posouvat dál.

Lidovky.cz: Může tuhle otázku vyřešit i fakt, že se sestava Slavie přes zimu neoslabí?

Není tajemstvím, že nějaká jednání probíhají, ale žádný výstup z nich zatím není. Je to v prvotní fázi oťukávání. Asi se dalo čekat, že po takhle úspěšném roce se nějaké nabídky objeví. Něco probíhá vážněji, ale vše ukážou až následující týdny. Některé soutěže ještě neskončily, myslím, že až na přelomu svátků se to začne řešit. O Tomáše Součka je dlouhodobější zájem, už v létě měl konkrétní nabídky, společně s Ondrou Kolářem jsou asi nejvážnějšími adepty na zahraniční angažmá. Tím ale neříkám, že budou odcházet.

Jan Nezmar (vpravo) při rozhovoru s Jaroslavem Tvrdíkem.

Lidovky.cz: Když už jsme u možného odchodu Tomáše Součka, mohl by ho časem nahradit Ladislav Takács, kterého jste nedávno získali na přestup? Nebo ho využijete jako ve zbytku podzimu na postu stopera?

Laco zapadl nejen na hřišti, ale i do kabiny, je to dobrý kluk. Jsme s jeho prací spokojeni a myslíme si, že se ve Slavii může dál rozvíjet. Vytrhl nám trn z paty, když se zranil Gadži (stoper David Hovorka). Hodili jsme ho do vody a on nám ukázal, že plavat umí. Byl pro nás velkým přínosem a doufáme, že v ještě lepších výkonech bude pokračovat na jaře.

Lidovky.cz: A co budete dělat s hráči, kteří na podzim tolik příležitostí nedostávali. Nastoupí do zimní přípravy?

Je to tak nastavené. Všichni hráči, co s námi kalendářní rok končili, by s námi měli v lednu začít. Něco probíhá, o kluky, kteří tolik nehráli, je samozřejmě zájem. Ale uvidíme i podle případně jiných odchodů.

Lidovky.cz: Jak jste připraveni na to, že vás oproti podzimu čekají boje už jen v ligové soutěži?

Připraveni na to musíme být. Bude víc prostoru na trénování. Ačkoliv máme náskok šestnácti bodů, určité rezervy ve hře máme. Můžeme se na ně víc zaměřit v tréninkovém procesu, už jsme něco zkoušeli na podzim, teď to můžeme víc pilovat. Nepřáli jsme si, abychom už nehráli evropské poháry. Ale když už ta situace nastala, můžeme být rádi, že se v tréninku můžeme soustředit na určité věci a detaily.

Lidovky.cz: Pojďme k celému roku 2019. Jaké to pro vás je, že se Slavia dostala mezi tři nejlepší kolektivy ve Sportovci roku?

Pro nás je obrovskou poctou, v jaké jsme společnosti. Ať už jsou to individuální sportovci, basketbalisté, tým pana Šilhavého, který postoupil na EURO. Doufám, že v podobném složení se tu sejdeme i za rok, protože by to znamenalo, že nejen my, ale i reprezentace by udělala úspěch na EURO. To si všichni přejeme. A basketbalisté? Jejich cestu jsme všichni bedlivě sledovali. Když byla možnost, kluci si v kabině zapínali jejich zápasy. Udělali nám ohromnou radost. Šesté místo je veliký průnik na světové pódium, to je v jakémkoliv sportu obrovský úspěch. Mají od nás velikou poklonu.

Lidovky.cz: A kdybyste měl zhodnotit letošní rok Slavie vzhledem k historii klubu?

I co jsme se bavili s lidmi ve Slavii, je to jeden ze zásadnějších roků v historii klubu. Jsme rádi, že jsme toho součástí, protože Slavia je obrovský klub a má krásně napsanou celou historii. Vážíme si každého úspěchu, přesto si myslím, že rezervy máme. Před námi jsou ještě větší cíle, které si před sebe každý den klademe. Doufám, že je budeme postupně naplňovat.“