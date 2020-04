Když osmnáctiletý Ronaldo zaujal United. ‚O‘Shea musel jít po poločase na kyslík,‘ vzpomíná Ferdinand

Manchester V létě roku 2003 hrál Manchester United přípravný zápas před nadcházející fotbalovou sezonou proti Sportingu Lisabon. Za portugalský celek hrál jakýsi Cristiano Ronaldo, kterého v tu dobu znali jen ti největší fajnšmekři. Na budoucí hvězdu světového fotbalu má nepříjemné vzpomínky zadák United John O'Shea, ten totiž po prvním poločase, který strávil bráněním Ronalda, se musel naprosto vyčerpaný jít nadýchat kyslíkového přístroje.

Osmnáctiletý Ronaldo v přátelském utkání doslova zářil, s obránci Manchesteru United si často dělal, co se mu zlíbilo a byl hlavní postavou při výhře 3:1. Tento neuvěřitelný výkon zaujal natolik sira Alexe Fergusona, že ho okamžitě po zápase chtěl koupit. A to se mu taky nakonec povedlo, nová posila přišla na Old Trafford za 12,2 milionu liber.

A v anglické Premier League útočníky obávaný John O’Shea?

Ten musel po poločase, kdy hlídal Ronalda, na kyslíkový přístroj.

„John nemohl v poločase vůbec nic. Jenom seděl napojený na přístroj, lapal po dechu a vůbec nás nevnímal. Poradili jsme mu, ať hraje Ronaldovi více do těla, on nám nebyl schopný ani odpovědět,“ vzpomíná s úsměvem bývalý stoper United Rio Ferdinand.

I Ferdinand se ve druhém poločase na Ronalda více zaměřil.

„Abych přiznal pravdu, tak i já jsem jenom zíral, co to zázračné dítě s míčem předvádí. S Nickym Buttem jsme si během utkání říkali, že ho musíme podepsat. Po zápase jsme chtěli jít za trenérem a Ronalda mu doporučit, ten ale byl zavřený ve své místnosti. Po hodině a půl Ferguson vylezl a řekl nám, že už pracují na detailech, jak Ronalda podepsat,“ říká Ferdinand.

Ronaldo v Manchesteru United před svým přestupem do Realu Madrid vyhrál třikrát Premier League, jednou Ligu mistrů a FA Cup, fanoušci Red dozajista nikdy na jeho skvělé výkony na Old Trafford nezapomenou.