‚Když získali titul se mnou, budou asi fakt dobří,“ vtipkoval kouč Juventusu během oslav. Dostal i dáreček

Trenér fotbalistů Juventusu Turín Maurizio Sarri nepovažuje zisk devátého titulu po sobě za samozřejmost, protože podle něj je italská liga rok od roku těžší. Hráčům „Staré dámy“ v žertu složil poklonu, že se dokázali stát mistry i pod jeho vedením.

„Je to speciální. Vyhrávat je těžké, každým rokem je to komplikovanější. Brát ve sportu něco za samozřejmé je jednou z největších chyb na světě,“ řekl Sarri v televizním rozhovoru po nedělním rozhodujícím vítězství 2:0 nad Sampdorií Janov.

„Nebyla to procházka růžovým sadem. Bylo to dlouhé, těžké, stresující. Tým zaslouží velkou poklonu za to, že v sobě našel hlad a odhodlání dál vítězit, i když měl na kontě už osm titulů v řadě,“ přidal jednašedesátiletý kouč.

V neděli získal teprve druhou významnou trofej v trenérské kariéře po loňském triumfu v Evropské lize s Chelsea. „Řekl jsem jim, že když vyhráli se mnou, který nikdy nic nevyhrál, musejí být opravdu dobří,“ odpověděl Sarri se smíchem na otázku, o čem si povídal s hráči během pozápasových oslav.

Juventus si dvě kola před koncem Serie A vytvořil v čele tabulky nedostižný sedmibodový náskok před druhým Interem Milán. Během premiérové sezony pod Sarrim, kterou ovlivnila tříměsíční koronavirová přestávka, nebyl turínský gigant tak dominantní jako dřív.

„Měli jsme taktické problémy, když jsme se snažili, aby všichni tihle silní hráči s různými charakteristikami pracovali společně. To nedostanete zadarmo. Dřív jsme viděli, že Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo spolu nenastupovali tak často,“ upozornil Sarri.

„Musíte chodit po špičkách a pomalu měnit věcí, které se vám líbí nejméně. Nemůžete nakráčet do klubu, který osmkrát za sebou získal scudetto, a všechno najednou předělat. To by nebylo příliš chytré,“ doplnil bývalý kouč Neapole.

K hvězdám Juventusu si během roku našel cestu. „V každé šatně dochází k diskusím a konfrontacím, podle mě je to normální. Čím víc to děláte, tím víc problémů vyřešíte. První den jsem viděl špičkové hráče. Po chvilce jsem do šatny začal chodit s vědomím, že tam mám nejen profesionály, ale také skvělé chlapce, na které se mohu spolehnout. Náš vztah se posunul od čistě pracovního k osobnímu,“ přiznal Sarri.

Jeho slova potvrdil brankář Wojciech Szczesny, jenž trenérovi během televizního interview přinesl oblíbenou cigaretu se slovy: „Tady máte, zasloužíte si ji.“