Klokani musí dotahovat vysoké manko. Máme možnost ukázat, jak silným týmem jsme, říká Hůlka

Bohemians se na jaře nadechli k fantastické jízdě. Po dobrých výkonech si zajistili účast v nadstavbové skupině o Evropu, vyřadili Slovácko a jako mírný favorit přijeli i do Mladé Boleslavi. Tam ale tvrdě narazili. Sen o účasti v pohárech se jim po vysoké porážce 0:3 hodně vzdálil. „Výchozí pozice není ideální, ale když nám Boleslav dokázala dát tři branky, tak nevidím důvod, proč by se to samé v odvetě nemohlo povést nám,“ neztrácí víru stoper klokanů Lukáš Hůlka.

Jak byste zhodnotil utkání v Mladé Boleslavi?

Je to pro mě těžké, všichni jsme trochu naštvaní a smutní. Udělali jsme hloupé chyby a všechny góly soupeři v podstatě darovali. O poločase jsme si řekli, že stav 0:1 nic neznamená a že se s tím směrem do odvety dá ještě něco udělat, ale pak jsme, bohužel, dostali další dvě branky. Doma se pokusíme nepříznivé skóre zvrátit, ale samozřejmě si uvědomujeme, že výchozí pozice není ideální.

Na jaře jste hráli skvěle, mužstvo šlapalo. Proč se vám nepodařilo na dobré výkony navázat?

Od začátku jsme nehráli podle našich představ. Během první půle sice byla Boleslav častěji na míči, ale moc šanci si nevypracovala. My jsme pár zajímavých možností měli, ale nepodařilo se nám je proměnit. Poprvé jsme inkasovali až krátce před přestávkou, navíc po naší chybě. Boleslav má kvalitní mužstvo, které taková zaváhání, jakých jsme se dopustili, dokáže potrestat. Teprve teď se můžeme pořádně předvést. Nečeká nás nic jednoduchého, ale když se nám povede manko dotáhnout, dokážeme, jak silným týmem jsme.

Jak těžké bude vysokou prohru vymazat z hlavy a během několika dní se zkoncentrovat na odvetu?

Každý hráč tohle prožívá trochu jinak. Věřím, že v našem případě převládne to, že nemáme co ztratit. Třeba to bude náš poslední zápas v sezoně, takže se rozhodně nemáme na co šetřit. Máme trochu času na to, abychom se na utkání pořádně připravili. Moc prostoru na nějaké taktizování nebude, přeci jen musíme dohnat velkou ztrátu. Máme devadesát minut na to, abychom skóre otočili. Je jasné, že budeme muset riskovat, ale zároveň si nemůžeme dovolit inkasovat.

A jak vidíte vaše šance směrem do odvety?

Určitě nějaké jsou, ale bude to hodně složité. Na druhou stranu, když nám Boleslav dokázala dát tři branky, tak nevidím důvod, proč by se to samé v odvetě nemohlo povést nám. Na jaře jsme si dokázali, že góly dávat umíme, navíc budeme mít v zádech fanoušky. Dáme do toho všechno a jsem přesvědčen o tom, že Boleslav si uvědomuje, že se jen tak nevzdáme.

Pokud by se kvůli několika nakaženým v Karviné nedohrála liga, podle předpisů by o nasazení do pohárové Evropy rozhodlo pořadí po základní části a tento dvojzápas by ztratil význam. Řešili jste to nějak v kabině?

Není to tak, že bychom sledovali média a čekali na nové zprávy, ale určitě se to k nám dostalo. Před zápasem jsme si řekli, že ať bude rozhodnutí jakékoliv, nemůžeme to nijak ovlivnit. Soustředili jsme se pouze na zápas v Boleslavi. Nevíme, co bude dál, ale doufám, že dostaneme příležitost odvetu odehrát a vzít náš osud do vlastních rukou. Ať se to rozhodne na hřišti.