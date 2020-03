Klopp a spol. si mohou oddechnout, Premier League pozná nového mistra

Praha Nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii kvůli pandemii koronaviru pauzíruje až do třicátého dubna. Co bude dál, zatím nikdo neví. Podle posledních informací by se tento ročník měl dohrát, vzhledem k přeložení evropského šampionátu na příští rok není s jeho obnovením potřeba nijak zvlášť spěchat. Návrat na ligové trávníky vyhlíží především v Liverpoolu.

VIDEO: Frajer Mourinho. Trenér v Londýně roznáší jídlo seniorům v karanténě „Reds“ prožívají fantastickou sezonu. K jistotě zisku ligového titulu, na který čekají už dlouhých třicet let, potřebují ve zbývajících devíti kolech urvat jen dvě vítězství. Připravit svěřence Jürgena Kloppa o vytoužené prvenství může snad už jen pandemie koronaviru, která zasáhla Evropu v posledních týdnech. Dle posledních vyjádření anglického fotbalového svazu ale vše nasvědčuje tomu, že se tento ročník Premier League dohraje, i kdyby to mělo znamenat pozdější start nadcházející sezony. „Je to správné rozhodnutí. Liverpool hrál naprosto fantasticky, titul si zaslouží. Čekají na něj opravdu dlouho a nedovedu si představit, že by jim ho sebrali takovým způsobem,“ nechala se slyšet bývalá hvězda Manchesteru United Wayne Rooney. „Nejlepší možným krokem je nalezení jakéhokoliv způsobu, jak dohrát tuto sezonu, a nezáleží, za jak dlouho to bude. Pokud se sezona anuluje, kdo sestoupí? Kdo bude hrát Ligu mistrů?“ přidal Phil Thompson, legendární obránce Liverpoolu. Virgil van Dijk a Roberto Firmino se radují z gólu. Současný plán? Dohrát sezonu bez diváků Deník Sunday Telegraph přišel s informací, že by se přerušená sezona měla znovu rozběhnout 1. června. Zbývajících devět kol by se mělo zvládnout během šesti týdnů. S největší pravděpodobností se bude hrát před prázdnými ochozy, s čímž jsou fotbalisté podle Bobbyho Barnese, zástupce šéfa Asociace profesionálních fotbalistů (PFA), smířeni.

„V ideálním světě bychom hráli před plnými tribunami, ale myslím si, že to není příliš pravděpodobné. Fotbal je o fanoušcích, ale realita je taková, že příjmy většiny hráčů pocházejí z televizních práv. Tyto kontrakty se musí dodržet. Pokud by prázdné tribuny měly být jedinou obětí pro dohrání sezony, ať tomu tak je,“ řekl Barnes.

Daily Mirror naopak uvedl, že fotbalisté s těmito podmínkami nesouhlasí. Bojí se o vlastní bezpečí, nechtějí riskovat ani zdraví svých nejbližších a zároveň zatěžovat už tak enormně vytížené záchranné složky v zemi. Pokud by se sezona měla dohrát zhruba v polovině července, je ještě potřeba vyřešit situaci okolo končících smluv, které celé řadě hráčů vyprší v poslední červnový den. Jasněji by mělo být 3. dubna, kdy se koná další schůze představitelů klubů s vedením Premier League. Liverpool po prodloužení zdolal Flamengo a poprvé vyhrál MS klubů Oslavy na stadionu hlavního konkurenta? Liverpool má na čele tabulky luxusní náskok, druhý Manchester City je pozadu o propastných pětadvacet bodů. Premiérovou porážku museli „Reds“ skousnout až na konci února, kdy v rámci devětadvacátého kola překvapivě nestačili na o záchranu bojující Watford. Po prohrách s Chelsea a Atléticem Madrid sice vypadli z FA Cupu i Ligy mistrů, na ligové scéně ale dominují. Úderné ofenzivní trio ve složení Mohamed Salah, Roberto Firmino a Sadio Mané dohromady nasázelo osmatřicet branek, Jürgen Klopp se ale může opřít i o další hráče.

Přestupová škatulata? Barcelona nabízí Griezmanna, ten by mohl jít do PSG za Neymara, píše španělský tisk Virgil van Dijk potvrzuje, že je dost možná nejlepším stoperem současnosti. Krajní beci Trent Alexander-Arnold s Andrewem Robertsonem ke kvalitní obranné činnosti přidávají i nadstavbu v podobě podpory ofenzivy a patří k nejlepším nahrávačům soutěže. Životní sezonu prožívá také kapitán Jordan Henderson, jistotu mezi třemi tyčemi představuje Brazilec Alisson. Těm všem vtiskl německý stratég vítěznou mentalitu a vytvořil z nich jeden z nejsilnějších týmů v historii nejvyšší anglické soutěže. Úřadujícího vítěze Ligy mistrů čeká po vynucené přestávce derby s Evertonem, domácí duel proti Crystal Palace a poté souboj s Manchesterem City. Možností, kdy a kde bude moct Liverpool začít slavit, je hned několik. Pokud by „Reds“ získali jistotu právě na stadionu svého nejbližšího pronásledovatele, určitě by se jednalo o pikantní záležitost, kterou by si Jürgen Klopp a spol. patřičně vychutnali.