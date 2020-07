Klopp si užíval mistrovské oslavy a chválil své svěřence. Nezastavíme se, vzkázal ostatním

Liverpool Výjimečné pocity prožíval po středečním převzetí trofeje pro vítěze Premier League trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp. Oslavy mu zpříjemnila nejen výhra 5:3 nad Chelsea v 37. kole, ale i účast rodiny při ceremoniálu. Podle německého kouče se „Reds“ ani po zisku dalšího poháru nezastaví.

Klopp přišel na Anfield v říjnu 2015 za odvolaného Brendana Rodgerse. Postupem času vytvořil z Liverpoolu jeden z nejsilnějších týmů v Evropě. V minulém roce s ním vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa. V této sezoně dovedl tým po 30 letech k prvenství v anglické lize.



„Jsme mistři Anglie, Evropy a světa. Vím, jak to zní, ale je to pravda. Upřímně, je to neuvěřitelné. Vyhráli jsme čtyři velké trofeje. Nezastavíme se. Máme vnitřní výzvy a každý hráč se může ještě zlepšit. Před pěti lety jsem žádal fanoušky, aby nám věřili. Pochybovačům jsem řekl, aby se stali věřícími. To oni to dokázali,“ řekl Klopp v rozhovoru pro Sky Sports.



Přístup hráčů k duelu s Chelsea ho potěšil. Zatímco Liverpool získal jistotu titulu téměř před měsícem, „Blues“ stále usilují o účast v Lize mistrů. „Podle mě si před zápasem hodně lidí myslelo, že jeden tým bojuje o Ligu mistrů, zatímco ten druhý je už možná na pláži. Tihle kluci jsou ale mimořádní. Nemůžu být pyšnější za takový výkon,“ prohlásil třiapadesátiletý rodák ze Stuttgartu.

„Bylo to otevřené utkání s krásnými a neuvěřitelnými góly a bezvadnými fotbalovými momenty. Ten zápas jsem si užil. Vychutnali jsme si ho,“ dodal bývalý kouč Mohuče a Dortmundu, s nímž dvakrát vyhrál bundesligu.

Oslavy označil za naprosto výjimečné. „Nemůžeme srovnávat, protože se nám to předtím nepovedlo. Uvědomujeme si, že to mohlo být jiné. Také to mohlo být horší, třeba kdybychom prohráli. Kluci nám umožnili prožít mimořádnou noc,“ uvedl Klopp.



Slavnostní ceremoniál si užil i díky přítomnosti rodiny. „Bylo to o to výjimečnější, že naše rodiny mohly být při převzetí trofeje na stadionu, protože na zápas nemohly. Tyhle chvíle chcete sdílet se svými milovanými. Já je mám kolem sebe díky realizačnímu týmu a hráčům,“ konstatoval nejlepší trenér za rok 2019 podle světové federace FIFA.



Trofej pro šampiony Premier League převzal kapitán Jordan Henderson na slavné tribuně The Kop. „Nikdy předtím jsem na The Kop nebyl, bylo to zvláštní. Podle mě dává smysl, že když teď fanoušci nemohou na stadion, oslavili jsme to na The Kop spolu s nimi v našich srdcích,“ řekl Klopp.