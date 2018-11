Klub, který si stěžoval na rozhodčí, má problém. ‚Správně bychom je měli vyndat ze soutěže,‘ říká Berbr

PRAHA To je ale náhodička. Sotva utichla kauza klubu z Živanic, jehož předseda si stěžoval na poměry v České fotbalové lize a především na tendenční řízení sudích, je tu z třetí nejvyšší soutěže jiná kauza. Právě Živanice stejně jako další čtyři týmy by soutěž vůbec neměly hrát. „Správně bychom je měli vyndat ze soutěže,“ uvedl Roman Berbr, místopředseda FAČR.

Server isport.cz totiž upozornil na to, že hned pět klubů nastupuje v ČFL v rozporu se soutěžním řádem. Nemají totiž požadovaný počet mládežnických týmů.

Pětice převážně vesnických klubů Zápy, Převýšov, Radotín, Živanice, Zápy by ve třetí nejvyšší soutěži vůbec neměla hrát, stejně tak další vesnička Čížová v divizi.

Šéfka řídící komise pro Čechy Dagmar Damková však jejich start povolila. Nyní však hrozí paradoxní situace. Vesnice Zápy, která leží severovýchodně od Prahy a hrají za ni bývalí prvoligisté, totiž suverénně soutěž vede.

Předseda Sokola Živanice Petr Špaček.

Mohla by se stát, že mužstvo bez mládeže by příští rok hrálo druhou nejvyšší soutěž.



Už deset sezon totiž platí od třetí ligy až do krajských soutěží vyhláška v soutěžním řádu, že týmy musí mít určitý počet mládežnických týmů. Je to kvůli tomu, aby se předešlo tomu, co se dělo v českém fotbale dříve.

A sice to, že některý z mecenášů posune vesnický tým třeba až do nejvyšší soutěže, ale klub nebude mít návaznost v podobě mládežnických mužstev.

Platí tak éto, že pokud klub disponuje alespoň minimálním počtem mládežnických týmů, může se z rozdílu vykoupit.

Jenže zmíněná šestice nedisponuje ani minimálním počtem mládežnických týmů, takže by v prvních sedmi nejvyšších soutěžích vůbec neměla hrát.

Celá věc se však má jinak.

„Bylo rozhodnuto, že sportovní hledisko převažuje. My jsme takový návrh předložili, řídící komise to schválila,“ řekl isportu Martin Drobný, předseda sportovně-technické komise ŘKČ.

Šéfka řídící komise se k celé záležitosti nevyjádřila, je však jasné, že tyhle výjimky fungují v českém fotbale už deset let.



Roman Berbr

Jednat se naopak rozhodla Fotbalová asociace ČR, která soutěž zastřešuje.

„Není to nic, co bychom tajili. Věc jsme dali na disciplinárku, zjišťujeme, jak se to dá řešit. Vylučovat ze soutěže nechceme, ale věc je potřeba vyřešit v souladu s řády,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík.



A podporuje ho i místopředseda FAČR pro Čechy Roman Berbr. „Nechceme tu soutěž zničit,“ uvedl Berbr.

S výjimkami však nesouhlasí ostatní kluby z ČFL, které podmínku počtu minimálního počtu mládežnických týmů splnily.

Odpovědní by to měli řešit, pravidla mají platit pro všechny, tato tolerance není správná. Ale jsem proti vylučování ze soutěže,“ uvedl Jiří Pojar, manažer Domažlic, které jsou v ČFL na druhém místě s 10bodovou ztrátou na Zápy.

A právě Zápy míří do druhé ligy, kde je potřeba minimálně šest mládežnických týmů. Ve druhé lize by však měly oproti ČFL výhodu, že si v profesionálních soutěžích mohou koupit mládežnické týmy od jiného klubu.

„Víme o tom a budeme čekat, jak se vše vyvine. Případný trest přijmeme. Zároveň bych chtěl říct, že u nás při nejlepší vůli nejsme schopni mládežnické týmy vybudovat. Nejsou děti,“ říká ichal Mašek, sekretář a trenér Záp, které mají 869 obyvatel.