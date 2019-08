Koho si přeju v Lize mistrů? Nejlépe všechny tři týmy z Anglie. Nejvíc bych ale chtěl Liverpool nebo Juventus

PRAHA Především obrovskou úlevu cítil po zápase s Kluží Jindřich Trpišovský, protože věděl, jak všichni fanoušci očekávají od Slavie postup do Ligy mistrů. Až pak cítil obrovskou radost a tu by prý měl, kdyby Slavii ve čtvrtečním losu přisoudil los Liverpool nebo jiný klub z Anglie. A nebo Juventus s Cristianem Ronaldem.

„Nikdo se nedokáže představit, jaký tlak na klucích byl. Kolem 60. minuty si uvědomovali, kolik mohli ztratit a bylo to na nich vidět. Fanoušci nám ale pomohli, nechtěli jsme je zklamat. Děkuju Honzovi Bořilovi, že ten tlak z nás všech tím gólem sundal,“ radoval se na tiskové konferenci Trpišovský.

Jindro, co teď právě prožíváte za pocity?

Já teď zažívám velkou úlevu a nesmírné pocity štěstí. A také radost, že můžeme navázat na to, co tu pro Slavii dokázali před 12 lety Standa Vlček a Martin Vaniak. Pro mě je to něco nepředstavitelné, že jsem byl před šesti lety ve třetí lize v Měcholupech a teď budeme hrát v Praze proti takovým gigantům.

Jindřich Trpišovský uděluje pokyny v boji o LM

Zvládl jste během pár měsíců vlastně všechno, co jste mohl jako kouč Slavie dosáhnout. Jaké cíle máte nyní?

Mám v hlavě prázdno, obrovskou úlevu. Ve čtvrtek se podívám, koho nám nalosujou, ale už od zítřka se budeme připravovat na zápas s Opavou. Není nic staršího než včerejší úspěch, musíme být pokorní a soustředit se na všechny zápasy stejně, aby nás fanoušci nezatratili. Vždycky se stačí podívat, jak špatně na tom Slavia byla před pěti lety, tenhle úspěch by nás měl všechny semknout.

Čím to je, že se právě vám povedlo Slavii dovést do Ligy mistrů?

Mám obrovský štěstí na lidi a na realizační tým, který se mnou jde celou tu dobu. Děkuju Honzovi Nezmarovi, panu Tvrdíkovi a panu Šimáněmu, kteří Slavii zachránili a teď s námi mohou zažívat titul, vítězství v poháru a postup do Ligy mistrů během tří měsíců. A chci taky poděkovat panu Karlovi z Liberce, že mi dal jako trenérovi z druhé ligy šanci trénovat hned v evropských pohárech.

Cítíte zadostiučinění, že jste zvládli postoupit bez stoperů Deliho a Ngadeua?

Dostali jsme jediný gól v deseti soutěžních zápasech, což je vynikající vizitka. David Hovorka a Ondra Kúdela byli pod obrovským tlakem, protože museli nahradit Deliho s Ngadeuem. Někteří fanoušci kvůli tomu málem trhali permanentky, ale já Davidu Hovorkovi, který se mnou šel přes Žižkov a Liberec až sem, věřil a on mi to vrátil.

Právě Hovorka těžkou situaci zvládl na jedničku, nemyslíte?

Mám štěstí na lidi a David je jedním z nich. Všem jsem říkal, že David bude v Evropě ještě lepší než v lize, protože má obrovskou předvídavost a skvěle řeší pod tlakem, kam posunout míč. Je to bojovník, na kterého jsem vsadil a on mi to vrátil.

Jan Bořil spolu s realizačním týmem slaví postup do LM.

Berete postup do Ligy mistrů jako váš největší úspěch v kariéře?

Můj největší úspěch je, že jsem vydržel rok a tři čtvrtě ve Slavie, což se přede mnou v poslední době nikomu nepodařilo. Ale vážně. Dostat se do Ligy mistrů je pro mě největší úspěch v kariéře, je strašně těžké se tam dostat, což potvrzuje fakt, že jsme tam s Plzní za posledních 15 let jediní z Česka.

Koho byste si vůbec přál při čtvrtečním losu?

Moc bych si přál, kdybychom si mohli zahrát proti Liverpoolu s Jürgenem Kloppem na Anfield Road. Vůbec bych chtěl jet do Anglie, zápas Chelsea všem fanouškům i hráčům ukázal, že je to o level výš než všude jinde v Evropě. Kdyby to šlo, bral bych všechny tři týmy z Anglie. A nebo Juventus, aby si fanoušci mohli užít Cristiana Ronalda v Praze.

Co od soubojů s evropskými giganty vůbec očekáváte?

Těším se především na to, že z nás spadne tlak, který nás v zápasech s Kluží svazoval a budeme hrát svou klasickou hru. Vím, že bude lepší i Nico Stanciu, který je pro mě nepostradatelným, vím, že si sám dokáže vypracovat tři gólovky. Budeme uvolnění stejně jako proti Seville nebo Chelsea.

Se ziskem 400 milionů korun za postup do Ligy mistrů souvisí otázka, zda nepřemýšlíte o posílení například do obranných řad?

Máme velice lukrativní nabídky na naše hráče, teď si musíme sednout a říct si, jestli půjdeme do Ligy mistrů ve stejné sestavě. Naopak si nemyslím, že bychom měli získat někoho jiného, protože máme početný tým a hlavně chci, aby si Ligu mistrů zahráli kluci, kteří si ji vykopali. Odešli nám v létě čtyři kvalitní hráči, což je obrovský počet, a proto si nemyslím, že by měl nějaký další kvalitní hráč odejít.

Jan Bořil řekl, že fanoušci Slavie mohou roztrhat obří plakát na stadionu s legendou Stanislavem Vlčkem, který Slavii poprvé zařídil Ligu mistrů. A dát tam jeho. Chtěl byste viset na plakátu i vy?

Standa Vlček má nejvíc zápasů odkopaných v lize, je to legenda. My se možná můžeme dostat na plakáty na zeď jen vedle něj, ale Standa tam pořád patří.