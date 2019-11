Kolář: Kdyby mi někdo řekl, že na Nou Campu nedostanu gól, tak mu řeknu, že se zbláznil

BARCELONA Vynikající výkon předvedli v úterním duelu Ligy mistrů Barcelona - Slavia (0:0) dva muži. Anglický sudí Michael Oliver a brankář Slavie Ondřej Kolář.

Ten čistým kontem zajistil dva důležité zápisy do análů - Barcelona doma nevstřelila gól poprvé od února 2018, v základní skupině Ligy mistrů pak doma neskórovala poprvé od roku 2012.



„Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že tu nedostanu gól, tak řeknu, že se zbláznil. Barcelona je stroj na góly, myslím, že v téhle sezoně doma dosud pokaždé dala gól. O to více si nuly cením,“ řekl Kolář po zápase pro O2 TV Sport.

„Bod je hodně cenný, kdyby nám to někdo řekl před zápasem, moc bychom tomu asi nevěřili. Je pravda, že měli dost šancí, je to výjimečné mužstvo,“ doplnil.

Nejvíc mu zatrnulo po střele Lionela Messiho v prvním poločase do spojnice tyčí.



„Při Messiho střele jsem si říkal, že už je to asi gól. Zlomové pak bylo, když to někdo dával v druhém poločase pod sebe a Messi to nedal,“ dodal Kolář.



Velice dobrým výkonem se v jeho premiéře v Lize mistrů uvedl stoper Michal Frydrych.

„Každý fotbalista odmalička sní o tom, že si tu zahraje. Je to splněný sen. Jsme šťastní za ten výsledek, nedostat tady gól. Bylo to o týmové práci. Museli jsme se vzájemně zajišťovat. Když to nevyšlo, tak to chytil Koli (Kolář),“ těšilo ho.



Za šťastnou považoval remízu kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Víc si ji prý jeho tým zasloužil v domácím zápase.

„Před zápasem doma s Barcelonou jsem říkal, že jsme v těch dvou zápasech předtím měli dost velkou smůlu. Doma to pokračovalo, dnes jsme si vybrali štěstí ve velkém,“ řekl po zápase.



„Ondra Kolář zachytal senzačně a přežili jsme ještě některé další věci. To je třeba vidět. Výsledek je skvělý, bod z Nou Campu, ale dnes jsme měli obrovské štěstí,“ pochválil Tpišovský svého gólmana.

„Řekl bych, že jsme hráli líp doma, kde jsme prohráli. Dnes jsme podali horší výkon a máme bod. Tíha zápasu nás svazovala ve finální fázi.“

„Pro nás je tohle hodně plusový bod a strašně důležitý teď bude zápas doma s Interem,“ dodal Trpišovský.