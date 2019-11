Kolář: Nemá smysl ze Slavie odcházet, příští rok chci něco v Lize mistrů s týmem dokázat

PRAHA Ještě v den zápasu se nevědělo, jestli hrdina Slavie z Barcelony Ondřej Kolář bude moci zasáhnout do středečního domácího duelu Ligy mistrů s Interem Milán (1:3). I přes natažené svaly pod žebry se však do branky postavil, pěti brankám v jeho síti (dvě nebyly uznány po zásahu VAR) však nezabránil. Ani jedna však nejde na jeho vrub.

„Vůbec se nám to nepovedlo, bohužel. Chybami jsme si o góly koledovali a takový soupeř to trestá,“ řekl 25letý gólman po zápase novinářům.

Ondro, jak vám bylo, když jste na úterním předzápasovém tréninku odešel ze hřiště s bolestivým výrazem?

Určitě to nebylo nic příjemného. Hned večer jsem šel na rezonanci. Něco ukázala, ale já si říkal: Půjdu do toho, chci to zvládnout. Dostal jsem prášky, opich, abych bolest necítil. Doktoři a fyzioterapeuti odvedli výbornou práci.

VIDEO: Hušbauer o utkání s Milánem: Rozhodla produktivita Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takže vás naražený bok v ničem neomezoval?

Ráno jsem vyzkoušel, jestli je možnost do brány jít. Testoval jsem výkopy, protože je důležité hrát nohama. Což docela šlo. Trochu jsem to cítil, šel jsem přes bolest, ale jediným problémem byly dlouhé výhozy. Člověk to kvůli adrenalinu stejně nevnímá. O to víc mě mrzí, že jsme to nezvládli. Tajně jsem doufal, že můžeme.

Věřili jste si o to víc kvůli tomu, že jste málem v Miláně v prvním zápase vyhráli?

Věděli jsme, o co hrajeme. Na Interu jsme o to přišli v závěru, tak jsme věřili, že nám to pánbůh vrátí. Vůbec jsme nehráli špatně, první poločas výborný, ale bohužel jsme udělali individuální chyby a takový tým to trestá.

Co hrubky v obraně podle vás zapříčinilo?

Nechci to házet na jednoho hráče, jsme jeden tým. Je stejná chyba, když to udělá vzadu Michal Frydrych, jako když neproměníme šanci. Je to týmový sport, jako tým jsme to nezvládli.



Přitom vás mělo nakopnout, že jste místo ztráty 0:2 vyrovnali na konci prvního poločasu na 1:1. Jak jste to ze hřiště viděl vy?

Už jsem přemýšlel, kde je problém, protože jsme udělali dvě individuální chyby. A vtom nám VAR pomohl. O góly jsme si ale koledovali, těch chyb bylo spousta. V české lize se nám tohle nestane, je vidět, že Inter je stroj na góly. Asi nejlepší tým ve skupině. Zaslouženě vyhrál.

Takže vy jste vůbec netušil, proč jde rozhodčí zkontrolovat video?

Viděl jsem, že Olayinka vepředu spadl. Ale už ne to, co se tam stalo, jaký to byl kontakt. Takže jsem si spíš říkal, že prohrávat 0:2 je blbé, ale že se to dá zvrátit. Musím pochválit fanoušky, zachovali se vůči nám velice dobře. Prohrávali jsme a celou dobu nám fandili, chtěli bych jim poděkovat.



Po prohře je jasné, že v evropských pohárech končíte. Jaký podle vás Slavia nevhala v Lize mistrů dojem?

Hráli jsme se všemi vyrovnanou partii, přitom nás všichni odepisovali, že budeme páté kolo u vozu. Jen jsme neproměňovali šance, to je velký rozdíl mezi námi a soupeři. Věřím, že příští rok budeme o něco zkušenější a výsledky přijdou.

Venku jste navíc ani jednou neprohráli. S čím pojedete do Dortmundu?

Samozřejmě budeme chtít vyhrát. Hrajeme každý zápas o život, chceme předvést dobrý výkon, sbíráme body do koeficientu. Samozřejmě respektujeme sílu Dortmundu, ale budeme doufat, že se nestane něco jako s Interem. Dovolím si říct, že jsme byli lepším týmem, drželi jsme víc balon, ale Inter nás vytrestal, po našich chybách proměnil šance. Proto jsme prohráli.



VIDEO: Tomáš Souček komentuje utkání s Interem MIlán Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už nyní se mluví o změnách v kádru v zimní přestávce. Jak podle vás budou vypadat?

Bohužel z českého poháru jsme vypadli smolně, ale zaslouženě. Teď jsme venku z Ligy mistrů, bodů jsme mohli mít víc. To je smutné. Kádr se bude muset asi zúžit.



A co vy? O vaše služby musí být po excelentním výkonu v Barceloně velký zájem, ne?

To neřeším. Je to věc mých manažerů. Ale pro příští sezonu bych tady ještě chtěl zůstat, chtěl bych v Lize mistrů něčeho dosáhnout, protože tým máme neuvěřitelný. Je tu skvělá parta se skvělým trenérem a realizačním týmem, v současné době není proč odcházet, protože podmínky jsou neuvěřitelné. Hrajeme výborný fotbal, dokážeme se vyrovnat velkoklubům. Věřím, že příští rok můžeme udělat větší úspěch.