Kolář: Ostudný výkon, nedokážu si to vysvětlit. S takovou bychom dostali v Barceloně deset gólů

OSTRAVA Nebál se ostrých a silných slov. Když měl brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář zhodnotit výkon v Ostravě, kde úřadující český šampion prohrál v pohárovém osmifinále 0:2 po prodloužení, vypálil: „Ostudný výkon. Vůbec si to nedokážu vysvětlit.“

Slavia v domácím poháru prohrála po třiadvaceti zápasech.



„Prostor dostali hráči, kteří normálně nehrají, ale šanci nevyužili, nepodali nadstandardní výkon. A my, co nastupujeme, jsme jim taky nepomohli. Dlouho jsem nás takhle hrát neviděl. Kdybychom tak hráli v Barceloně, tak dostaneme deset gólů a jedeme domů.“

Tušil jste od první minuty, že to nebude ono, když vás Baník zatlačil?

Věděl jsem, že to pro nás bude těžké. Cestování, hodně zápasů, je těžké se rozběhat… V Plzni jsme měli prvních patnáct minut taky špatných, ale nepotrestali nás. Teď to samé. Doufal jsem, že do toho vlezeme, ale nestalo se. Bylo to horší a horší a můžeme být rádi, že jsme šli do prodloužení.

Ukázalo se, že někteří vaši hráči jsou nenahraditelní?

Některé takové máme, třeba Tomáše Součka. Pro mě je obzvlášť důležitý při rozehrávce. Dostali jsme jeden gól ze standardky, druhý normálně po centru. Připravovali jsme se na to, od trenéra jsme věděli, v čem jsou silní. Nezasloužili jsme si tady absolutně nic uhrát a Ostrava zaslouženě postupuje.

Oba góly jste dostali hlavou. Chyběl vám zraněný stoper Hovorka?

Vzadu byli naši kluci sehraní, vypomáhali při rozehrávce, věděli, jak si pomoci. Sešlo se to ale celé blbě. Prohráli jsme. Teď o víkendu (oba týmy se utkají v sobotu v Praze v ligovém utkání) však máme šanci to napravit a ukázat tu pravou Slavii.

Nechyběla vám přece jen větší motivace, když jasně vedete ligu a bojujete v Lize mistrů?

To ne. Chtěli jsme získat další trofej. Trenér na nás apeloval. Hráli jsme normálně to, co hrajeme vždy. Každá trofej je pro nás cenná, chceme vítězit a pokračovat v tom, co předvádíme. Takhle to ale vypadá, že jsme to všechno zahodili.

Je aspoň pozitivní, že se po zranění vrátil útočník Júsuf?

Jsem rád, že je zpátky. Je to důležitý článek v naší sestavě. Umí hrát lépe, ale i tak hrál nadstandardně. Sám to však neuhraje. I Pepa Hušbauer hrál výborně, měl tam řadu dobrých balonů. Na konci ho už chytaly křeče. Nikdo jiný se k nim nepřidal, a proto si odvážíme prohru a ostudný výkon.

Sobotní utkání v lize bude o něčem jiném?

To doufám, protože kdybychom hráli stejně, tak s nimi prohrajeme znovu a pak můžeme všechno, co jsme získali, hodit za hlavu. Byl by to průser. Věřím, že se znovu nastartujeme, doma suverénně zvítězíme a připravíme se na Barcelonu, protože nás čekají důležité zápasy. V lize jsme si vytvořili náskok a kdyby se na nás Plzeň dotáhla, mohli bychom do toho jít od začátku.