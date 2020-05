Kolář překonal ligový rekord v počtu vychytaných nul: Nádherný pocit, je to ale úspěch celého týmu

Praha V úterý rekord vyrovnal, v sobotu překonal a na čele tabulek se osamostatnil. Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář jako první v historii udržel v jedné sezoně v osmnácti zápasech čisté konto. „Je to nádherný pocit, ale je to úspěch celého týmu,“ řekl po zápase s Jabloncem. Radost umocňuje výše skóre, Slavia porazila Jablonec 5:0.

„Dali jsme hodně gólů, žádný jsme neobdrželi, takže mám opravdu velkou radost,“ usmíval se 25letý gólman. „Celý tým hrál zodpovědně směrem dozadu a vygradovalo to krásným výsledkem.“

O dosavadní rekord se dělil Zdeněk Jánoš s Petrem Čechem a od úterka s nimi byl na sedmnácti nulách v sezoně i Ondřej Kolář. „Taková velká jména. Je strašně hezké se jim vyrovnat,“ vyprávěl na vylidněném stadionu v Mladé Boleslavi.

Utekly čtyři dny a na podobné téma byla řeč znovu. „Jsem rád, že to přišlo takhle rychle. Ondra se osamostatnil na čele, má to za sebou a už na to nemusí myslet,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský. „V závěru, když jsme kluky hnali dopředu za dalším gólem, jsem si na Ondru vzpomněl. Byla by škoda, kdyby se to ještě pokazilo, ale nakonec jsme dali další gól my,“ oddechl si.

Trenér oceňuje Kolářovu roli v týmu, což bylo při utkání před prázdným hledištěm velmi patrné. Gólman neustále organizuje hru, uklidňuje hráče, uděluje pokyny. „Dostává se do ideálního brankářského věku, svým projevem dodává mužstvu klid.“



Proti bezzubému Jablonci neměl Kolář moc práce, přesto svůj tým podržel, když zastavil Chramostův nájezd. „Zůstal jsem stát, a tím jsem mu to moc neusnadnil. Ale měl jsem i trochu štěstí, že mě trefil,“ řekl.

„Výhra nad Jabloncem mě těší o to víc, že s nimi nemáme dobrou bilanci. Do utkání jsme šli opatrně, aby se nic nestalo, ale podařilo se nám dát gól, a pak už byl zápas v naší režii,“ konstatoval spokojený rekordman.