KOMENTÁŘ: Král si polepší finančně, ne sportovně. Přestup do Ruska může zbrzdit jeho slibnou kariéru

Praha/Moskva Zatímco Slavia netrpělivě vyhlížela los skupinové fáze Ligy Mistrů, Alex Král už od čtvrtka vyjednává v Rusku o smlouvě se Spartakem Moskva.

Alex Král je od mládežnických výběrů členem Slavie, ligu zde ale paradoxně hrál jen pár měsíců. Po otrkávání v Teplicích se však Král vrátil do Edenu, kde ale evidentně pobude jen pár měsíců.

Velký zájem o něj od začátku přestupového období projevuje Spartak Moskva, pátý celek loňského ročníku ruské ligy. Po úvodní nabídce za 5 milionů euro (zhruba 129,5 milionů korun), teď moskevský celek přitlačil. Za služby jednadvacetiletého záložníka nabídl 12 milionů euro (přibližně 310 milionů korun), což by z Krále udělalo druhého nejdražšího hráče, jenž odchází z české ligy do zahraničí. Více stál pouze Tomáš Rosický, jenž v roce 2001 přestoupil ze Sparty do Dortmundu za půl miliardy korun.

„Hráč vyslovil velké přání nabídku, která je pro nás zajímavá, a pro něj určitě taky, využít, a zároveň si uvědomujeme, že suma, kterou nám ruský klub nabízí, je extrémně vysoká,“ řekl České televizi sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Podle prvotních informací by měl vlasatý záložník pobírat dvakrát větší plat než nejhodnotnější hráči Slavie - Tomáš Souček a Nicolae Stanciu.



Otázkou však zůstává sportovní stránka.



Spartak Moskva se po vyřazení v play off Evropské ligy proti Braze nepodívá do evropských pohárů. A ruská liga? V současnosti maximálně na úrovni té české. Po postupu Slavie do Ligy mistrů navíc Královi uteče konfrontace s těmi nejlepšími celky světa - Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán.

Králova nadějně rozjetá kariéra tak v Rusku může výrazně zpomalit, při větší trpělivosti mladého záložníka i Slavie by západní angažmá bylo jen otázkou času, ovšem možná ne za takové peníze...