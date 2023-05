Sparťanské penalty? V Liberci i proti Plzni nařízené správně, uvedla komise

Komise to bez výraznějších detailů uvedla v pondělí odpoledne ve svém tradičním komuniké, kde zhodnotila uplynulá dvě ligová dějství.

V obou se nejvíc řešily penalty v zápasech Sparty. Ve středu zdolala Plzeň 2:1 po gólu Ladislava Krejčího ze čtrnácté nastavené minuty, v neděli otáčela střetnutí v Liberci rovněž v samém závěru hrací doby a díky dvěma brankám Awera Mabila.

Finiš duelu na stadionu Slovanu vzbudil silné emoce, z části i proto, že sparťané vítězstvím přeskočili Slavii v tabulce a do nadstavby vstoupí z první příčky.

Penalty se nepozdávaly domácím hráčům ani trenéru Kozlovi. „Myslím si, že Ndefe nefauloval, ale dobře. Kdyby to skončilo jedna jedna, bylo by to asi zasloužené, bohužel se tak nestalo, protože do toho vstoupil další faktor,“ uvedl kouč s narážkou na VAR Janu Adámkovou. „Nevím, co tam paní Adámková vymyslela za druhou penaltu,“ divil se.

Podle komise však byly obě penalty nařízené v souladu s pravidly.

První byla v 87. minutě, kdy ji Dominik Starý odpískal za faul domácího Gigliho Ndefeho na unikajícího Jana Kuchtu. Liberecký zadák, který byl po druhé žluté kartě vyloučen, podle opakovaných záběrů zasáhl soupeře kolenem do lýtka, což komise potvrdila. Mabil vyrovnal na 1:1.

Druhá situace se udála v páté minutě nastavení. Nejprve se zdálo, že Starý u monitoru kvůli možné červené kartě přezkoumává ostrý faul sparťana Patrika Vydry, ale videorozhodčí Adámková ho upozornila na faul domácího Lukáše Červa ve vápně. Liberecký záložník podle komise kopl podrážkou do lýtka Tomáše Wiesnera. Mabil otočil na 2:1, Sparta nakonec zvítězila 3:1.

V pořádku byl podle komise vedené Radkem Příhodou také pokutový kop v duelu Sparty s Plzní po ruce hostujícího kapitána Lukáše Hejdy ve vápně. I zástupci Viktorie si bezprostředně po duelu stěžovali, trenér Bílek označil verdikt za „hodně přísný“.

„Nevím, kam si ten hráč tu ruku má dát, když ji měl u těla. To rozhodnutí mě mrzí,“ litoval plzeňský kouč.

„Hra rukou, hostující hráč učinil zjevný pohyb celého těla i ruky směrem k míči,“ píše se v komuniké. Po Hejdově provinění proti pravidlům ve 14. minutě nastavení skóroval Krejčí a otočil stav na konečných 2:1.

Komise ve vypjatém duelu na Letné vytkla sudímu Pavlu Orlovi jediný vážnější přehmat. V první minutě nastavení měl za udeření rukou do obličeje protihráče udělit hostujícímu Filipu Kašovi červenou a ne pouze žlutou kartu, nedovolený zákrok splňoval parametry surové hry.

Hlavní sudí naopak podle komise po zásahu videorozhodčího správně neuznal v první půli po faulu gól Krejčího a stejně tak dobře vyhodnotil situaci na začátku druhého dějství, kdy míč po závaru v domácím vápně nepřešel brankovou čáru. V 83. minutě Orel správně nenařídil pokutový kop po souboji Kuchty s plzeňským gólmanem Jindřichem Staňkem.