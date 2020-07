Konec trapného ticha na zápasech Premier League? Britský ministr sportu dává návratu diváků zelenou

Londýn O tom, že fotbal bez přítomnosti diváků ztrácí na atraktivitě, jsme se mohli v posledních týdnech a měsících jednoznačně přesvědčit. Zatímco se u nás stadiony pomalu začínaly zaplňovat, na britských ostrovech tomu tak kvůli horšímu průběhu koronavirové pandemie nebylo doposud možné. Dobré zprávy však přináší britský ministr sportu Nigel Huddleston, který potvrdil, že návrat diváků do ochozů se blíží.

Ve čtvrtek tomu bude již neuvěřitelných 144 kalendářních dnů od doby, co se naposledy objevil větší počet diváků na utkání nejsledovanější fotbalové soutěže celého světa. Jednalo se o dohrávku 29. kola mezi Leicesterem City a Aston Villou, ve které domácí jednoznačně zvítězili 4:0. O týden později se už nehrálo kvůli prvním výskytům nákazy onemocnění covid-19 mezi fotbalisty a klubovými tábory několika celků, soutěž tak byla pozastavena.

Následovalo hektické období plné radikálních a přísných opatření, které vystavilo stopku nejen fotbalovému, ale veškerému sportovnímu dění ve světě. To je však minulost a my se dnes nacházíme ve zcela jiné situaci. Ligový ročník 2019/2020 se podařilo v Premier League úspěšně dohrát až do konce bez větších problémů a kontroverzí na rozdíl od české první ligy, jejíž nadstavbová část o záchranu byla předčasně ukončena.

Veškerá pozornost příznivců ostrovního fotbalu je tedy zaměřena na sezónu budoucí, která se již nezadržitelně blíží. Fotbalisté se zanedlouho vrátí ze svých dovolenek, které mimochodem letos netrvají déle než dva týdny, a začne jim náročné předsezónní období. Celkově budou mít trenéři se svými pomocníky jeden měsíc na to, aby složili optimální tým, který bude konkurenceschopný na startu soutěže, jež je naplánován na 12. září.

K tomu přilétla jedna skvělá novinka. Podle slov britského ministra sportu Nigela Huddlestona je velmi pravděpodobné, že již v prvních kolech budou spolu s hráči na stadionech přítomni také diváci. A nikoliv jen ti virtuální, ale skuteční. Přesný termín pro tento comeback zatím stanoven nebyl, Huddleston však uvádí 1. říjen jako nejzazší možný termín.



„Když se podíváte na oznámení, která jsme uvedli, některá z nich musela být urychlena, některá zase oddálena. Když se podíváme na toto rozhodnutí, je to zcela jasně a pevně dané, 1. říjen je den, do kterého bude tento problém vyřešen. Byl bych velice překvapen, kdyby se tak nestalo,“ uvedl Huddleston.

Mezi prvními zápasy, které by mohly sloužit jako testovací a zkušební případy v Anglii, by mohlo být kupříkladu utkání superpoháru (Community Shield), ve kterém se střetne vítěz Premier League z Liverpoolu s vítězem FA Cupu, tedy s jedním z dvojice finalistů: Arsenal a Chelsea.

Tento duel je na programu 1. srpna a odehraje se na stadionu Wembley. Finále superpoháru se bude konat o čtyři týdny později, tedy 29. srpna.

V severoirském Belfastu se pak někteří fanoušci dostanou na stadion již tento pátek. Konkrétně pět stovek šťastlivců se po dlouhé době může vydat na fotbal, a to hned na finále irského poháru mezi Ballymenou a Glentoranem. Samozřejmě je jasné, že i v Anglii a ve Skotsku bude na utkání zpočátku chodit jen hrstka fanoušků, jejich počet by ale měl časem za příznivých podmínek narůstat. Vše souvisí s disciplínou těchto příznivců.

Huddleston proto předem varoval neukázněné fanoušky: „Lidé si musí uvědomit, že pokud se nebudou správně chovat a dodržovat nařízení, tak poté nemůže být více diváků na stadionech, musí tu zodpovědnost přijmout a uvědomit si, že nedodržováním pravidel by okrádali nejen sebe, ale vlastně úplně všechny okolo.“

Na závěr vyzval vedení Premier League, aby podpořilo i nižší soutěže a týmy, které je hrají, protože britská vláda má také omezený rozpočet a nelze každému půjčovat peníze donekonečna. Přesto však cítí potřebu anglickému fotbalu a sportovnímu odvětví pomoci a vrátit jej zpět na nohy po tvrdém knokautu ze strany koronavirové krize.