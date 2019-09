Konec zákazu. Ženy v Íránu mají po 40 letech dovoleno navštívit utkání mužské reprezentace

Po upálení íránské fanynky Sahar Khodayari, která protestovala proti tomu, že jí byl odepřen přístup na fotbalový stadion v Teheránu se prezident FIFA Gianni Infantin pustil do debat s íranskými zástupci.

Na konferenci FIFA o ženském fotbale, která se konala v Miláně sdělil Infantino, že byl „ujištěn“ o účasti íránských žen na příštím zápase proti Kambodži.

FIFA President Gianni Infantino says he was 'assured' by Iran that they will lift a 40-year-ban on women entering men's soccer stadiums pic.twitter.com/jAyiZnNgcE