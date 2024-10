Noah - M. Boleslav 2:0, pasivní výkon a zasloužená prohra, rozhodl Aiás

Boleslav se do pohárové Evropy po sedmnácti letech nevrátila příliš úspěšně a prohrála zápas, ve kterém pravděpodobně dopředu počítala minimálně s bodem, ideálně však se třemi. Naopak Noah, klub založený v roce 2017, si nemohl vysnít lepší premiéru v hlavní fázi některého z evropských pohárů.

A předvedl také o poznání sympatičtější výkon než český zástupce.

U prvního gólu využil zaváhání Vydry, jenž ztratil balon ve středu pole a skluzem už situaci nedokázal zachránit. Sangaré rozehrál do otevřené obrany na Pinsona, jenž přesným centrem z levé strany našel volného Aliáse a ten bez problémů uklidil míč do sítě.

Hosté zkusili rychle odpovědět. Kušej si navedl zleva míč do vápna, pálil nebezpečně na zadní tyč, ale brankář Čančarevič se vyznamenal. O chvíli později centroval Kostka, ale Mašek hlavou trefil jen střed brány. A když to po centru Ladry nevyšlo z úhlu ani Kušejovi, tak pro změnu podruhé udeřili domácí.

Cinari posílal průnikový pas do vápna, který Suchý ve skluzu jen posunul ke Gregóriovi, jenž v akci podobné prvnímu gólu našel osamoceného Pinsona. 2:0 a domácí euforie propukla naplno.

Druhý obdržený gól hosty definitivně zlomil a mohli klidně ještě inkasovat, kdyby je nepodržel brankář Trmal. Až v samotném závěru se nadechli k poslednímu náporu, ale ani série rohových kopů jim vytouženou trefu nepřinesla.

Jediným úspěchem tak ve výsledku je počin Marka Matějovského, jenž se vě věku 42 let, 9 měsíců a 13 dní stal nejstarším fotbalistou, který nastoupil v hlavní fázi Konferenční ligy.

Navzdory hostující pasivitě se nicméně hrál od úvodu relativně ofenzivní zápas. Uběhlo zhruba dvacet vteřin, když domácí Aiás dostal míč před vápnem, otočil se a ihned pálil k tyči, ale Trmal u ní byl včas. Vzápětí na druhé straně Ladra nabil Langhamerovi, ale jeho pokus pro změnu zlikvidoval Čančarevič.

Boleslav poté přebrala na několik minut iniciativu, ale žádné nebezpečné zakončení už si v úvodní dvacetiminutovce nepřipsala.

Zpočátku se boleslavští bránili relativně bez problémů a hra na jistotu jim svědčila. Kdykoli soupeř zkusil využít rychlý protiútok, i hned byla většina týmu za míčem. A muži v modrých dresech stíhali i hrozit. Maškovi chyběl krok, aby ve skluzu tečoval Fulnekův centr za záda Čančareviče. Králik zase po rohu nedal hlavičce dostatečnou razanci.

Postupně nicméně začali na dominovat domácí.

Oulad Omar nejprve pálil z kroku, ale Trmal prudkou ránu do středu brány lapil. O chvíli později Vydra podklouzl ve vápně a hosté měli co dělat, aby v nastalém zmatku zvládli míč odvrátit. Nakonec se jim to povedlo jen na nohu Silvy, jehož pokus zablokoval Suchý.

Noah zvyšoval tlak, aktivní byla především útočná trojice. Pinson se několikrát pokusil elegantně prosmýknout do vápna, Aliás zase po boleslavské ztrátě vyslal do největší šance poločasu Ferreiru, který si míč zasekl ve vápně, ale jeho střelu nakonec obrana srazila jen do boční sítě.

O chvíli později dostal Pinson míč do běhu, pokračoval do vápna a levačkou z úhlu přestřelil bránu. V závěru poločasu pak ještě napřáhl Oulad Omar, ale trefil jen Trmala. Hosté vyhlíželi hvizd sudího na znamení poločasové přestávky a stěží se dostávali z vlastní poloviny.

Po změně stran nastoupili aktivně. Vydra z dálky provětral rukavice Čančareviče, o odvážný průnik se pokusil Kušej, Ladrovu střelu musela zablokovat obrana.

Jenže místo aby v trendu pokračovali, tak po chybě Vydry inkasovali první gól.