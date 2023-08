Plzeň - Gzira 4:0, jasná záležitost, skórovali čtyři střelci a čtyřikrát zvonila tyč

Plzeňští fotbalisté vykročili do play off Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola maltský klub Gzira United smetli 4:0, navíc třikrát trefili tyč a jednou břevno. Viktoria odehrál nejlepší zápas sezony, ale také měla velmi slabého protivníka. Postup do další fáze kvalifikace je blízko.