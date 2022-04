Slavia - Feyenoord 1:3, hrubky v obraně, šance na postup odřízl kiks Mandouse

Nepomohlo ani bouřlivé domácí prostředí.

Když po hodině hry gólman Mandous, který dostal ve čtvrtfinálové odvetě přednost před minule chybujícím Kolářem, nepochopitelně nezvládl jednoduchou přihrávku, bylo po nadějích.

Číhající útočník Dessers dostal od domácího brankáře dárek. Zasekl si míč, pak ještě jednou a pohodlně skóroval. Hosté v Praze podruhé vedli, deset minut před koncem navíc pojistku přidal po dalším nedorazu v obraně ještě Sinisterra...

Všechno ale rozhodla smolná situace z 59. minuty: hosté předtím nedohráli slibný kontr, slávisté je vystavili do ofsajdu. Jenže po následné rozehrávce Kačaraba vrátil Mandousovi, kterému balon při přihrávce prazvláštně odskočil od nohy.

Vyhrkly mu slzy do očí, když viděl, co způsobil.

Před znovunavázáním hry přiběhl domácího brankáře utěšit i německý rozhodčí Aytekin, střídali se u něj slávističtí hráči. Nechtěli to vzdát, pořád měli dost času, aby utkání dovedli minimálně do prodloužení, ale nešlo to.

Trochu to připomínalo loňské čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. Anglický klub domácím nasázel tři góly do přestávky a Slavii náhle spadl řetěz. Neměla šťávu. Neměla sílu. Byl konec.

Podobně jako v předchozích dvou případech se s evropskými poháry loučí ve čtvrtfinále. Z Evropské ligy ji kromě Arsenalu vyšoupla v roce 2019 také Chelsea, teď byl nad síly českého šampiona Feyenoord.

Na trávníku to přitom znovu byla slušná divočina. Jako před týdnem v Rotterdamu, kde se hrálo 3:3. Nebo jako v obou podzimních zápasech v základní skupině.

Postavte proti sobě Slavii a Feyenoord a nudit se nebudete...

Když před utkáním trenér Trpišovský odhadoval, jak by mohl čtvrtý vzájemný duel sezony vypadat, říkal: Hráči se určitě znovu nechají strhnout.

A měl pravdu.

Dva góly padly během prvních patnácti minut, k tomu další příležitosti, zajímavé situace, vzruch před jednou či druhou brankou. Slávista Sor po chytré patičce Talovjerova střílel už po čtyřiceti sekundách hry, ale Marciano se ke své levé tyči složil včas.

Po střechu natřískaný Eden ožil, domácí si dodali kuráž a zdálo se, že zadělali na úvodní tlak. Místo toho však vzápětí prohrávali.

Slávističtí stopeři se nedohodli, kdo sebere dlouhý aut, Ousou na míč nedosáhl, Kačaraba nereagoval a Dessers, jenž postupoval z levé strany sám, mířil přesně.

Rozpřáhl ruce, vycenil zuby, rozpumpovaný sprintoval do juchajícího hloučku u hostující lavičky. Sedmadvacetiletý belgický útočník na Slavii začal tam, kde v listopadu skončil. Vzpomínáte? Dvěma góly tenkrát oslabenému Feyenoordu zajistil bod, srovnával v nastaveném čase...

I nyní byl ústřední postavou svého týmu.

Do prvního zápasu v Rotterdamu od začátku nenaskočil a v médiích si postěžoval: „Nejsem sice Thierry Henry, ale hrát jsem si zasloužil.“

Pro Slavii ve čtvrtek večer na trávníku skutečně nebyl nebezpečnější fotbalista. Silný zády k bráně, precizní kontrola míče. A hlavně: trestal chyby, které domácí defenziva vyráběla ve velkém.

Poté, co po hodině vykoupal Mandouse doslova ve vlastní šťávě, tentokrát běžel slavit k tisícovce fanoušků z Nizozemska, kteří našli útočistě v rohu stadionu v Edenu.

I slávisty přitom v první půli do hry vrátila obří hrubka. Kökcü před vápnem poslal laxní zpětnou přihrávku napůl cesty k vlastnímu brankáři, šourající balon doběhl Traoré, naznačil kličku a pak mazácky uklízel do prázdné.

Podobnou minelu v rozehrávce vystihl zanedlouho i Sor, poslal balon do běhu Olayinkovi, jenže slávistický kapitán v šanci pálil slabě. U přesného rozhodčího Aytekina z Německa sice zároveň reklamoval faul, v té však chvíli zbytečně.

Je ale pravda, že zejména v první půli to na trávníku jiskřilo: každý souboj u laviček doprovázely vášně náhradníků a trenérů. Nahlas se vztekal i kouč Trpišovský, kterého dokonce sudí u čáry musel osobně uklidňovat. Po pauze trestal jeho asistenta Köstla.

Stejně přistupoval také k hráčům, kteří žádali i při vědomí absence videa po každém kontaktu či podezřelém zákroku v pokutovém území penaltu. Slávisté minimálně dvakrát, hosté z Rotterdamu zase v krátkém sledu závěru první půle.

Reklamovali údajnou ruku Kačaraby i faul Olayinky, ten však do souboje se soupeřem ve skluzu přijel včas a míč odehrál čistě. Bylo to však po delší době, co hosté znovu výrazněji zahrozili.

Slávisté nedokázali odkopnout balon a měli namále: Desserse, který se uvolnil za obranou, vychytal Mandous, a Nelson před dorážkou podklouzl, navíc po následném rohu v tutové šanci netrefil balon.

Byla to předzvěst druhého poločasu, který byl zcela v režii Nizozemců.

Trpišovský poprvé na jaře v pohárech nemohl nasadit zraněného Holeše, jehož úkoly ve středu hřiště převzal Talovjerov. Druhý zraněný z Rotterdamu, útočník Sor, se sice dohromady dal, ale na předchozí evropské výkony nenavázal.

I proto z něj trenéři na slávistické lavičce chvílemi rostli: Trpišovský i Köstl na něj pokřikovali, krok po kroku upravovali jeho postavení při napadání, ze všeho nejradši by ho snad ovládali joystickem.

Nedostatečných výkonů v domácí sestavě však bylo víc: nevýrazný byl Lingr, nedařilo se stoperům. Ousoua trenéři stáhli v průběhu druhého poločasu, kdy chtěli se zápasem ještě něco udělat. Kačaraba nedohrál kvůli červené kartě, kterou dostal za faul zezadu v nastavení.

Trpké loučení s Evropou.

Feyenoord postupuje zaslouženě.