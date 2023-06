Fiorentina - West Ham 1:2, hrdinou pražského finále Bowen, slaví Souček a Coufal

Zápas už už mířil do prodloužení, když šikovný Brazilec Paquetá vykouzlil parádní přihrávku přes dvě řady soupeřů. Za míčem ze středového kruhu vystartoval Bowen, byl rychlejší než soupeř a levačkou poslal míč přes brankáře do sítě a pro West Ham se navždy stal panem Nesmrtelným.

To on zajistil hrdému londýnskému klubu první trofej od roku 1980 a první evropský primát od května 1965.

ONLINE Finále Konferenční ligy jsme sledovali minutu po minutě.

Slaví i čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří odehráli celé finále doma na stadionu Slavie, odkud za svým anglickým dobrodružstvím oba v roce 2020 vyrazili.

Mezi poraženými je naopak Antonín Barák, jiný český fotbalista a bývalý slávista, který po nemoci nastoupil do finále až na konci. Tou dobou už Fiorentina prohrávala 1:2.

Anglický tým vedl po penaltě, kterou sudí del Cerro Grande nařídil po upozornění od videa za ruku Biraghiho, jenž nešikovně vlétl do souboje s Bowenem.

Z puntíku pak suverénně zavěsil Alžířan Benrahma.

Dočasnou euforii West Hamu však uťal po necelých pěti minutách Bonaventura, který skrytou střelou z kraje pokutového území zaskočil brankáře Areolu.

A zápas necelou půlhodinu před koncem zase směřoval do prodloužení, na které po Bowenově gólu nakonec nedošlo.

Byl to ve středu večer v Edenu neskutečný rachot.

Atmosféra byla vynikající dávno předtím, než samotný zápas vůbec začal. Když fotbalisté vyběhli na rozcvičku, vítali je nedočkavci na tribunách. A když pak španělský sudí po zahajovacím ceremoniálu pískl do píšťalky, byli jako u vytržení.

Z míst přímo nad sektorem anglických fandů jste napřímo sledovali úplně všechno: zápal, dojetí, touhu, obavy, zatracení, zlobu a pak zase naději a bezbřehé nadšení. Jen málokdo z londýnských příznivců vydržel chvíli sedět, jenže: divíte se?

Nechali se pohltit. Tleskali, křičeli, zpívali, nadávali a co chvíli se po verdiktech sudího někteří z nich s gesty otáčeli směrem k novinářům, jako by upozorňovali: „Koukejte, co zase (ne)píská!“

Třeba zákrok Biraghiho na Bowena zkraje druhé půle, kdy italský fotbalista v pokutovém území šermoval loktem podezřele vysoko? Situaci prověřil VAR, ale penaltový faul neviděl.

Po souboji stejné dvojice o pár minut později se nicméně pokutový kop už pískal.

Kaňkou bylo, když ještě v první půli kelímkem či jiným vhozeným předmětem zranili angličtí fanoušci právě kapitána Biraghiho, který se zrovna pod tribunou chystal k zahrání rohového kopu. Odešel s tržnou ránou na hlavě, hlouposti fanoušků ironicky zatleskal a finále bylo na pár minut přerušeno...

Přesto všechno kulisa v Praze dlouho vynahrazovala dost opatrný a nezáživný fotbal, který by se v celé první půli dal shrnout vlastně do jedné jediné věty: zalezlý West Ham a kombinující, leč bezradná Fiorentina. Italové sice těsně před přestávkou dostali balon do sítě, dorážející Jovič byl ovšem v ofsajdu.

Bylo cítit, že zejména pro příznivce z Londýna byl středeční večer TEN, jak by oni sami řekli, „once in a lifetime moment“. Tedy záležitost, na kterou mnozí z nich čekali celý život.

Vždyť West Ham hrál evropské finále naposledy v sedmdesátých letech minulého století a uspěl v něm pouze v roce 1965, ve slavné éře bombarďáka a mistra světa Bobbyho Moora.

Ani italští tifosi ovšem v Edenu nezůstávali pozadu.

Fialové vlajky neúnavně létaly nad sektorem od začátku do konce. Přímo za bránou se navíc shromáždilo klubko těch nejhlasitějších, kteří vytrvalým skandováním strhávali i všechny ostatní. A když záložník Bonaventura šikovnou střelou ve druhé půli srovnal, rázem jako by na stadionu byli chvíli jen oni.

Po gólu Bowena, muže zápasu, se ale všechno zase otočilo.