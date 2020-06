Rostov vyšle do boje o Ligu mistrů dorostence, hráči ‚áčka‘ jsou v karanténě

Moskva Fotbalisté Rostova přes nákazu koronavirem v týmu odcestovali k pátečnímu utkání ruské ligy do Soči. Přestože klub ve středu nastoupil do dvoutýdenní karantény kvůli šesti případům nemoci covid-19 v kádru, rozhodl se nakonec po dohodě se soupeřem zápas odehrát s náhradním týmem složeným z hráčů do 18 let. Nejmladšímu členovi mužstva je šestnáct.

„Náš klub chtěl a chce dohrát aktuální ročník. Rostov vyhověl lékařským předpisům, řídíme se všemi doporučeními...,“ uvedl na instagramu čtvrtý celek tabulky, jenž je stále ve hře o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Domácí klub oznámil, že obě strany se dohodly na odehrání zápasu. „Po 95 dnech se sočský fotbal vrací,“ uvedl klub na facebooku.

Ruská liga v pátek slaví dvěma zápasy 23. kola restart sezony po koronavirové pauze a na programu je také duel Samary s Grozným. V Soči se má začít hrát v 19:00 SELČ.