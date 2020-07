Koronavirus od dívky z nočního klubu? Nakažené mé rezerva Bohemians i dorost Dukly

Praha Fotbalisté třetiligové rezervy Bohemians 1905 kvůli dvěma osobám s pozitivním testem na koronavirus přerušili letní přípravu. Dukla hlásí jednoho nakaženého dorostence ve výběru do 19 let. Covid-19 se v minulých dnech objevil také v B-týmu dalšího pražského klubu Sparty, která však počet nemocných neuvedla.

Podle serveru iSport.cz se mladí fotbalisté měli nakazit v jednom nočním klubu v Praze, kde přišli do kontaktu s nakaženou dívkou. Hráče čeká karanténa, v případě Dukly jdou do dvoutýdenní izolace mužstva do 19 i do 18 let, protože trénovala společně.



Jeden případ koronaviru se dříve objevil také v druholigovém Vyšehradu, kterému minulý týden skončila sezona. Fotbalisté jsou kvůli tomu v karanténě a nemohou na dovolenou.

Situace neovlivňuje A-týmy Sparty, Bohemians ani Dukly. Hráči jsou po skončení sezony na dovolených a v tomto nebo příštím týdnu se sejdou k přípravě na nový ročník.



Covid-19 výrazně zkomplikoval dohrání první ligy. Na začátku července mělo několik hráčů Karviné pozitivní test na koronavirus a poslední dvě kola skupiny o záchranu musela být odložena. Dohrána by měla být v tomto týdnu. Ligové grémium klubů kvůli výskytu onemocnění v Karviné odsouhlasilo zrušení baráže o nejvyšší soutěž.