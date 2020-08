KOMENTÁŘ: Koronavirus už nahlodá slávisty dost, zmatky od šéfa netřeba

Praha Příští víkend začíná nová sezona fotbalové ligy. Slavia má vyrazit za obhajobou titulu v neděli 23. srpna a zároveň touží proniknout přes dvě zářijová předkola do hlavní fáze Ligy mistrů. Jenže přípravu a dost možná i celkově vstup do soutěžního ročníku jim opět hatí koronavirus, který se u ní objevil už podruhé.

Dá se předpokládat, že nařízená opatření budou mít po dalších testech nějaký vývoj, a věřme, že k lepšímu. I tak je to pro slávisty velká mrzutost, která navíc může přerůst ve vážnou komplikaci. Podle předsezonního rozhodnutí Ligové fotbalové asociace by se zápas(y) Slavie v domácí soutěži prostě odložil(y) na později, ovšem bojovat o Ligu mistrů s nerozehraným týmem by zřejmě byl nadlidský úkol.

Každopádně by bylo vhodné, aby se k lidem a týmu dostávaly ověřené informace, v aktuální situaci potvrzené oficiálními orgány. Pokud se tvrzení šéfa Jaroslava Tvrdíka a krajské hygieny o karanténě budou diametrálně lišit, vzniknou z toho zmatky, které klub ještě víc znejistí.