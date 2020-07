Kotal jde počtvrté do finále poháru, poprvé v roli trenéra: Vadí mi, že se hraje v Liberci, je to výhoda

Praha Bylo to v době, kdy se fotbalová Sparta propadla až na úplné dno. V roce 1975 sestoupila z první ligy a ještě prohrála ve finále poháru. Byl u toho i Václav Kotal, současný trenér.

Když z něj jeden z redaktorů v úterý odpoledne prostřednictvím videokonference zkoušel dostat podrobnosti, narazil.



Sparta během Kotalova devítiletého hráčského působení na Letné postoupila do finále tehdejšího Československého poháru třikrát. V letech 1976 a 1980 se radovala i z vítězství.

„Ale už je to tak strašně dávno, že ani nevím, proti komu jsme hráli,“ kroutil hlavou Kotal, který ve středu večer půjde se Spartou do pohárového finále počtvrté. Poprvé jako trenér.

„Blízko jsem k tomu měli i v Jablonci, kde jsme ale s asistentem Míšou Šmardou skončili ve chvíli, kdy jsme před sebou měli semifinále. Jablonec pak celý pohár vyhrál,“ vzpomínal Kotal. „Ale moje první velká trenérská šance v poháru je to až teď.“

V sedmašedesáti letech.



Pro Kotala a celou Spartu to může být velmi příjemné zpestření posledních týdnů, které se vydařily.

„Vítězství v poháru bylo jedním z našich cílů, když jsme nastupovali, byť tím největším úkolem bylo dostat Spartu do Evropy. To teď máme splněno a eventuálním vítěstvím si můžeme vydobýt ještě lepší pozici,“ narážel sparťanský trenér na to, že vítěz poháru jde rovnou do třetího předkola Evropské ligy.

Tenkrát více než čtyřiceti letech Kotal se Spartou v pohárových finále narazil postupně na Trnavu (1975), Slovan Bratislava (1976) a Košice (1980). Nyní stojí v cestě k trofeji, první po šesti letech, Liberec.

„Není potřeba hráče motivovat, všichni se těší. Liberec jsme v posledním utkání porazili, uvidíme, jaká bude jejich taktika tentokrát. Myslím si, že obě mužstva budou chtít vycházet zodpovědně z obrany, protože to je utkání, které může rozhodnout i jediný gól,“ tuší Kotal.

Letos poprvé se o pohár nehraje na neutrální půdě, ale na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v ligové tabulce. Tím byl v případě aktuálních finalistů Liberec.

„Je na to spoustu názorů, ale mně to vnitřně vadí,“ přiznává Kotal. „I když se hraje na hřišti relativně slabšího účastníka, tak domácí prostředí je nesporná výhoda. Pro nás může být dobré, že zápas pořádá FAČR, takže by se tam měli dostat i naši fanoušci, ale když jsem viděl rozdělení vstupenek, tak jsem docela zvědavý, jaké prostředí nás tam čeká.“