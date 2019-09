Koučovat národní tým je nuda, říká před svým brzkým koncem trenér Kostariky

Dvaapdesátiletý trenér Gustavo Matosas po 11 měsících zjistil, že pro něj není fotbal na reprezentační úrovni. Jako hlavní důvod uvedl nudu a časté prostoje mezi zápasy, díky kterým se necítil produktivní.

„Uvědomil jsem si, že se jako trenér národního týmu necítím neproduktivní, i když jsem na videu neustále sledoval soupeře,“ řekl Matosas ve středu. „Není to cesta, kterou se chci ve fotbal vydat.“

Argentinský lodivod je v současnosti nejvíce spojován s přestupem do Atlética San Luis v mexické nejvyšší soutěži.

„Je těžké přebírat hráče z klubů. Mám je jednou za dva měsíce a to mě zabíjí. Nevěděl jsem, že je to tak těžké, myslel jsem si, že to dokážu nějak vydržet. Být trenérem národního týmu je nuda,“ vysvětlil.

