Král, který neumí vyhrávat. Nemá respekt rozhodčích, chrání hvězdu Řeků trenér

Šen-čen Po zápase s Českou republikou dlouho seděl na lavičce s hlavou v dlaních. Pak obešel spoluhráče, všem poděkoval a zmizel do šatny se srovnat se svým zklamáním. Možná nejlepší basketbalista současnosti Řek Janis Adetokunbo se musel na světovém šampionátu sklonit před nadšeně bojující českou reprezentací.

Řekové sice vyhráli poslední duel osmifinálové skupiny 84:77, ale při souhře ostatních výsledků nakonec na skóre právě na úkor českého týmu nepostoupili ani do čtvrtfinále dlouho očekávaného MS v Číně. A to právě Adetokunbo byl při odmítnutí účasti největších hvězd celku USA a dalších tou jasně největší postavou šampionátu a Řekové měli podle expertů pod jeho vedením útočit na medaile.



„Jsme obrovsky zklamaní. Několikrát jsme se dostali do potřebného vedení, ale nedokázali jsme ho udržet. Můžeme si za to jen sami, i když samozřejmě uznáváme kvalitu soupeře,“ zklamaně hodnotil zápas novinářům Adetokunbo, úřadující nejužitečnější hráč NBA.

Řecko potřebovalo vyhrát alespoň o dvanáct bodů, to se mu ale nepodařilo a na tým trenéra Thanasise Skourtopoulose se svalila vlna kritiky. Sám hvězdný Janis na turnaji nijak extrémně nezářil a 12 bodů a 9 doskoků v klíčovém zápase fanouškům nestačí. Navíc se v závěru vyfauloval a českému týmu tím hodně pomohl.

„Janis nemá takový respekt rozhodčích, jaký si zaslouží. Rozhodčí mu zapískali dva útočné fauly, konkrétně třetí a pátý, takové se na hráče tohoto formátu opravdu nepískají. Rozhodčí ho stále nechápou,“ bránil svou hvězdu trenér Skourtopoulos.

Jenže americká média si kromě zázračných výkonů českého týmu, který od nich sklidil velkou pochvalu, všímají opakujícího se faktu. Adetokunbo zatím neumí vést svůj tým k výhrám. Podobný příběh jako na MS totiž zažil čtyřiadvacetiletý Řek před pár měsíci v NBA. Jeho Milwaukee Bucks bylo považováno za největšího kandidáta na postup do finále nejlepší ligy světa z Východní konference. Janis svůj tým táhl po celou dobu základní části i v úvodních kolech play off, ve finále Východu se ale zasekl.



Bucks vedli proti Torontu 2:0 na zápasy, dvě výhry je dělily od vysněného střetnutí s Golden State Warriors o pohár a prsteny šampionů, jenže pak se hra Milwaukee v čele s Adetokunbem zasekla, Raptors vyhráli čtyři zápasy v řadě a dokráčeli až k titulu. Podobné to bylo i v zápase s Českou republikou. Řecký tým se svou hlavní hvězdou najednou působil křečovitě a nedokázal velmi dobře rozehraný zápas dovést k potřebnému bodovému rozdílu.

„Měli jsme ho poprvé k dispozici po celou dobu přípravy. Kritizují nás, že nehrajeme jako Milwaukee, ale tak to prostě nefunguje. Janis na sebe nechal působit moc velký tlak, chtěl všem dokázat co umí, ale prostě zatím nemá takový respekt rozhodčích jako jiné hvězdy. Nechápu, proč nestřílí třeba 15 trestných hodů na zápas, protože on je vždycky tak omlácený,“ svaluje částečně vinu na rozhodčí trenér Řecka.

Sama hvězda má ale trochu jiný názor. „Musím ještě herně růst a zlepšovat se. Budeme hrát olympijskou kvalifikaci a tam budeme zase lepší. Teď se vrhnu do přípravy s Milwaukee a pojedeme na titul,“ vyhlíží nový ročník NBA Adetokunbo.