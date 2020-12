Krize Arsenalu se prohlubuje. Na povrch prosakují neshody trenéra Artety s odstavenými hráči

Po stejné sociální síti rovněž s velkým úspěchem kolovala fotografie jednoho z příznivců, který si přímo na stadionu v závěrečných minutách při zoufalé snaze Arsenalu alespoň vyrovnat raději přetáhl roušku přes oči.

Snad jen škodolibý fanoušek konkurence si momentálně užívá pohled na hru severolondýnského klubu: patnácté místo tabulky, jen pět bodů nad sestupovým pásmem, čtvrtá nejhorší ofenziva, nulová invence, žádná kreativita. Pořád ta samá šablona: mraky centrů, které k ničemu nevedou.

Gotta love that @Arsenal fan at The Emirates tonight. pic.twitter.com/ZOEQOJcwmB