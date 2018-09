Krmenčík je pro nás klíčovým hráčem. Jsme rádi, že v létě zůstal, oceňoval jeho kvality Vrba

Trenér Pavel Vrba označil výkon plzeňských fotbalistů v prvním poločase úvodního utkání skupiny Ligy mistrů s CSKA Moskva za jeden z nejlepších, co kdy pod jeho vedením předvedli. Litoval, že Západočeši v nastavení druhého dějství dopustili penaltu, po které soupeř srovnal na 2:2. Věří však, že český šampion po remíze na úvod skupiny nakonec obsadí třetí místo v tabulce, stejně jako se mu to povedlo při premiéře v prestižní soutěži.

„Zápas snesl měřítko, které v české lize tolik nevidíme. Potkala se dvě mužstva, která chtěla hrát ofenzivně. V první půli to byl z naší strany jeden z našich nejlepších výkonů, které jsem tady zažil,“ řekl Vrba na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci vedli po dvou gólech Michaela Krmenčíka po půli 2:0, ale soupeř brzy po pauze snížil a v páté minutě nastavení srovnal z penalty. „Škoda, že v druhém poločase jsme tak brzy dostali gól. Osobně si myslím, že to hodně ovlivnil. Do té doby jsme byli hodně aktivní, nebáli jsme se jít do útočné fáze ve vyšším počtu hráčů. Pak jsme se už nepouštěli tak aktivně do útočné fáze, hráli jsme trochu na výsledek, abychom udrželi 2:1,“ uvedl Vrba.

„V takovém zápase nemůžete dostat v 94. minutě gól z penalty. Je to obrovská škoda. Postavení hráčů má být jiné, mají se chovat jinak. Ještě jsem tu situaci neviděl, ale nemají dovolit, aby taková situace vznikla,“ dodal bývalý kouč české reprezentace.

Věří, že stejně jako v roce 2011 při premiéře v Lize mistrů Plzeň po úvodní remíze doma nakonec vybojuje třetí místo, které zaručuje účast v jarní fázi Evropské ligy. Viktoria k ní před sedmi lety nakročila výhrou 1:0 na půdě Borisova, vedeného shodou okolností nynějším koučem CSKA Moskva Viktorem Gončarenkem.



„Potkal jsem se s trenérem, s kterým jsem se setkal, i když jsme začínali Ligu mistrů. Ten zápas skončil taky remízou, tehdy 1:1, bylo to taky první kolo. Byl bych rád, kdyby to bylo podobné, my v Moskvě vyhráli a postoupili dál. Uvidíme, jestli to tak bude. Ale nechci srovnávat BATE s CSKA, to si netroufám,“ řekl Vrba.

Pochválil útočníka Krmenčíka. „Musím říct, že Michael je pro nás v ofenzivě klíčovým hráčem. Dává góly nejen v lize, ale i dneska v Lize mistrů. Svou kvalitu opakovaně prokazuje. Jsme rádi, že jsme ho (v létě) neprodali,“ prohlásil Vrba.

Ocenil i výborný výkon obránce Davida Limberského, který přispěl k oběma gólům centrem. „Jsem rád, že hráči i v letech, které mají, dokážou podat mimořádné výkony. Jsem rád, že to David potvrdil, i když to má často třeba mnohem složitější než ostatní hráči,“ dodal Vrba.