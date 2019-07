Krmenčík rozhodl o těsné výhře Plzně, Zlín vydřel tři body nad Libercem

Plzeň Fotbalisté Plzně v první lize doma porazili Karvinou 3:2 a i po třetím kole zůstávají stoprocentní. Naopak Slezané, kteří prohráli i sedmý vzájemný zápas v nejvyšší soutěži, jako jediní v nové sezoně ještě nezískali ani bod.

3. kolo první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - MFK Karviná 3:2 (1:0) Branky: 8. a 63. Krmenčík, 69. Brabec - 52. Rundič z pen., 84. Petráň. Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Vaňkát - Adam (video). ŽK: Kopic - Galuška, Bukata. Diváci: 7035. Sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Hrošovský, Janošek - Kayamba (65. Kovařík), Mihálik, Kopic (90.+1 Hloušek) - Krmenčík (85. Chorý). Trenér: Vrba. Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž (46. Bukata), Hanousek - Putyera (81. Puchel), Janečka, Galuška (68. Šašinka) - Petráň. Trenér: Straka.

Dvě branky vstřelil Michael Krmenčík, jednou se za Viktorii trefil Jakub Brabec. Na průběžných 1:1 vyrovnával Milan Rundič z penalty a těsně před koncem snížil Michal Petráň. Svěřencům trenéra Pavla Vrby se povedla generálka na úterní odvetu druhého předkola Ligy mistrů na stadionu Olympikosu Pireus, kam si vezou výsledek 0:0.

Oproti zápasu s Olympiakosem udělal Vrba čtyři změny v sestavě. Vrátili se do ní krajní obránci Řezník s Limberským a poprvé v soutěžním utkání dostali v základní jedenáctce Viktorie šanci záložníci Mihálik a Janošek.

Domácí za silného deště soupeře očekávaně sevřeli a v osmé minutě otevřeli skóre. Kayamba lehce tečovaným centrem našel před brankou volného Krmenčíka a ten zblízka hlavou snadnou zakončil.

Reprezentační útočník vstřelil první soutěžní gól od loňského září, kdy dvakrát skóroval proti CSKA Moskva ve skupině Ligy mistrů. Na konci října si Krmenčík vážně poranil koleno a po operaci chyběl celé jaro.

Chvíli nato Hrošovského zaváhání nepotrestal hostující Janečka a z úhlu zamířil těsně vedle. Na druhé straně Hrošovský v dobré pozici netrefil míč po Mihálikově centru, několik dalších střel karvinská obrana zblokovala.

Plzni nevyšel vstup do druhého poločasu. Limberský v pokutovém území podrazil rozběhnutého Janečku a nařízenou penaltu v 52. minutě proměnil srbský kapitán Karviné Rundič.

Favoritovi mohl rychle vrátit vedení Kayamba, ale povedenou akci na jeden dotyk zblízka zakončil střelou do tyče. V 63. minutě už se fanoušci Viktorie dočkali. Pernica přesnou kolmicí za obranu vyslal Řezníka, který našel před brankou Krmenčíka a obrozený plzeňský střelec v ideální pozici nezaváhal.

V 69. minutě Západočeši přidali pojistku. Hrošovský rozehrál roh na krátko na střídajícího Kovaříka, jehož centr nepokrytý Brabec zužitkoval hlavičkou o zem. Pro reprezentačního stopera to byl premiérový soutěžní gól v plzeňském dresu.

Karvinou pak podržel gólman Pastornický, když Hrošovského dalekonosnou ránu vytáhnul nad břevno. Zdánlivě rozhodnuté utkání ještě v 84. minutě zdramatizoval Petráň, jenž snížil přesným pokusem k tyči a zaznamenal první ligovou trefu. Na víc však už hosté nedosáhli.

Zlín poprvé zvítězil

Fastav Zlín - Slovan Liberec 2:1 (1:0) Branky: 25. Poznar, 66. Mašek - 60. Potočný. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Leška. ŽK: Oscar, Mikula, Kačaraba (všichni Liberec). Diváci: 3256. Sestavy: Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov, Hnaníček (65. Podio), Mašek (88. Bartošák), Jiráček, Čanturišvili - Fantiš (56. Džafič), Poznar. Trenér: Csaplár. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Koscelník (46. Malinský), Mara (80. Nešický), Potočný - Musa (65. Pešek). Trenér: Hoftych.

Domácí trenér Csaplár udělal v sestavě tři změny a především změnil herní systém na tříobráncový, s nímž před rokem slavil ve Zlíně úspěch jeho předchůdce Bílek.



Zlín se v nové formaci rozjel slušně. Rychlými kombinacemi se dostával před Nguyena, ale chyběla mu přesnost ve finální fázi. Slibně vypadala akce ze třetí minuty, ale Fantišovi scházely centimetry, aby dosáhl na centr od Čanturišviliho. Liberec postupně vyrovnal hru. Poprvé zahrozil po Mikulově střele, která protáhla Dostála, podobně jako pokus Mary ve 20. minutě.

Domácí byli za svoji aktivitu odměněni v 25. minutě. Čanturišvili odcentroval zleva, po lehké teči ve vápně hostujícím Musou skončil míč na Poznarově hlavě a od ní se dostal do sítě.

První trefa v této sezoně „Ševce“ evidentně uklidnila a také nakopla. Poznar byl dvakrát po sobě v rozmezí dvou minut velmi blízko druhému gólu, ale Nguyen jeho střelu po centru vytáhl mimo nebezpečí a podruhé šla rána těsně vedle.

Do druhé půle ale vstoupili hosté mnohem aktivněji. Zlepšili pohyb i přesnost přihrávek, častěji se dostávali před Dostála, ale zpočátku moc nehrozili. Po hodině hry ovšem srovnali. Aktivní Malinský nacentroval zprava, Dostál Potočného pokus jen vyrazil a na dorážku už byl krátký.

Zlín se ovšem z vyrovnání vzpamatoval velmi brzy. Mašek se uvolnil v pokutovém území a v 66. minutě lobem vyzrál na libereckého gólmana. O tři minuty později měl Čanturišvili na kopačkách pojistku, ale jeho rána z 25 metrů orazítkovala obě tyče hostující brány.

Liberec se v závěru snažil o vyrovnání. Hybšův centr řešil před brankovou čarou Buchta a střelu Malinského zhatil ofsajd. V závěru si domácí už tlak soupeře pohlídali a první výhru pod koučem Csaplárem udrželi.

Přestřelku ovládla Příbram

1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0) Branky: 12. Kodr, 47. Škoda, 81. Voltr - 54. a 70. Keita. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Váňa. ŽK: Tregler, Cmiljanovič - Šmíd, Vodháněl. Sestavy: Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (88. Jablonský), Rezek, Soldát, Škoda (71. Voltr), Zeman (76. Hájek) - Polidar. Trenér: Nádvorník. Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek (86. Rada), Podaný - Vodháněl (86. Nečas), Keita, Vaníček (55. Záviška). Trenér: Hašek.

Příbram udeřila z první šance zápasu. Ve 12. minutě nacentroval Zeman od postranní čáry do vápna, kde našel přesně hlavičkujícího Kodra. Dvaadvacetiletý obránce v 35. ligovém utkání oslavil první branku.



V 21. minutě poprvé zahrozili hosté, když se Vodháněl nikým neatakován dostal až do šestnáctky, odkud vystřelil. Brankář Boháč však jeho pokus vyrazil.

Ve 33. minutě byli domácí blízko druhé brance po prakticky totožné situaci jako při první trefě. Zeman, který si připsal 150. ligový start, znovu poslal míč do vápna po standardní situaci a našel Treglera, jenž hlavičkoval vedle. Ve 42. minutě nastřelil Zeman ve vápně Šmídovu ruku, ale rozhodčí Marek penaltu neodpískal.

Příbrami vyšel skvěle vstup i do druhého poločasu. Bohemians se nepovedlo dotáhnout útočnou akci do konce a domácí rychle přenesli hru na druhou stranu. Alvir si zprava potáhl míč do vápna a jeho střela se od Hůlkovy ruky odrazila ke Škodovi, který ve 47. minutě zvýšil.

Za čtyři minuty mohl přidat další branku domácích Alvir, který ale zaváhání gólmana Valeše nevyužil a trefil jen spoluhráče Škodu. O tři minuty později mrzela Příbram promarněná šance ještě více. Podaný se zbavil na hranici šestnáctky Treglera a přihrál Vodhánělovi, který se sice neprosadil, ale Keita se rychle zorientoval a odražený míč uklidil do sítě.

V 61. minutě přihrál domácí Škoda do vápna Alvirovi, který zamířil těsně nad. O šest minut později Podaného dělovku z přímého kopu na druhé straně zneškodnil Boháč. „Klokani“ srovnali v 70. minutě. Záviška, jenž nastoupil k 50. utkání v lize, posunul v šestnáctce míč na zakončujícího Keitu a ten se nemýlil.

Příbram si v závěru dokázala vzít vedení zpět. Střídající Voltr si naběhl na roh kapitána Rezka a hlavou překonal Valeše. V 90. minutě mohl Voltr přidat definitivní pojistku, ale jeho přízemní střelu hostující brankář zastavil.

Příbram to už příliš mrzet nemuselo, po remíze 1:1 s Teplicemi a prohře 0:1 v Opavě si připsala první výhru v ročníku. Doma v lize v součtu s baráží neprohrála posedmé za sebou a Bohemians v posledních čtyřech ligových duelech nastřílela 13 gólů. „Klokani“ nenavázali na výhru 3:0 nad Mladou Boleslaví z minulého kola a po porážce 0:2 v Jablonci v úvodním kole prohráli venku i podruhé.