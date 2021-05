KUBÁNEK: Neymar, šťastný Pařížan. ‚Vyrostl jsem tu v osobnost, jako hráč i člověk‘

PRAHA Neymar a Paříž. Zprvu se zdálo, že tohle spojení fotbalového kouzelníka a francouzské metropole dlouho nevydrží, teď to vypadá přesně naopak. Brazilský kanonýr podepsal ve svém dosavadním působišti novou smlouvu.

Dva roky po rekordním přestupu za téměř šest miliard korun do Paris St. Germain v létě 2017 se vydatně skloňoval Neymarův návrat do Barcelony. V Paříži sice platil přes další slavná jména za tu největší hvězdu a už mu nekonkurovali ostrostřelci Lionel Messi či Luis Suárez, rozhodně to však nebyla žádná láska na první pohled.

Střelecky si plnil svůj standard – 28 a 22 branek napříč soutěžemi –, ovšem Edinson Cavani jich pokaždé nasázel téměř dvojnásobek. Však taky spolu neměli nejlepší vztah.

Ani klubové cíle se nepodařilo naplňovat.



Vládnutí domácí scéně byla samozřejmost, jenže v Lize mistrů přišla dvě brzká vyřazení už v osmifinále. K tomu Neymar hřešil různými výstřednostmi či bujarými večírky, na hřišti se často teatrálně rozčiloval a přihrával fauly, než aby příkladně bojoval do roztrhání těla.

Není divu, že se znelíbil i fanouškům, kteří doufali, že se vysoké ambice, s nimiž arabští majitelé do klubu přicházeli, konečně podaří naplnit.



Neymar nakonec v PSG zůstal a postupně se proměnil v týmovějšího hráče, takže mužstvo často těží víc z jeho rozjezdu akcí a tvorby šancí, než přímo ze vstřelených branek. Ty má po odchodu Cavaniho na starosti především mladý zázrak Kylian Mbappé.

Ostatně odrazilo se to i na mezinárodním úspěchu v podobě loňského finále Ligy mistrů a letošního semifinále.

A když přišla na přetřes jeho budoucnost po vypršení smlouvy v roce 2022, sám Neymar uvedl: „Prodloužení kontraktu už podle mě není téma. V PSG se cítím výborně a jako doma. Jsem šťastnější než kdy předtím,“ odvrátil případné spekulace.

O víkendu pak tato slova podpořil podpisem nové smlouvy do roku 2025, kdy mu bude třiatřicet.

„Vyrostl jsem tu jako osobnost, jako člověk i jako hráč. Takže jsem rád, že jsem prodloužil smlouvu, a doufám, že získáme ještě hodně trofejí,“ okomentoval tento akt Neymar. Díky lepšímu přístupu může pomýšlet i na ten nejcennější pohár.