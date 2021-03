Kúdela: Ruku před pusu si dávám vždy, nejsem rasista. Škoda, že se opět neřeší náš úspěch

Glasgow Jeden moment, který změnil všechno. Po dalším z řady tvrdých zákroků se běžel těsně před koncem utkání zastat Ondřej Kúdela Jana Kuchty, když se proti němu postavil záložník Rangers Glen Kamara. Slávistický obránce mu cosi pošeptal do ucha a v tu chvíli začali hráči Rangers osočovat Kúdelu z rasismu. „Naprosto odmítám nařčení z rasismu. Kdo mě zná, ví, jaký jsem,“ popírá Kúdela nařčení v rozhovoru pro iDnes.cz.

Utkání, které se zvrhlo ve válku. Vše odstartoval surový zákrok střídajícího Kemara Roofa na Ondřeje Koláře. Brankáře Slavie sestřelil krajní záložník nataženou nohou do obličeje, povalil ho na zem a po sedmi minutách pobytu na hřišti viděl červenou kartu. Jednička Slavie musela vystřídat, následné vyšetření odhalilo zlomeninu čelní dutiny.

Napětí na hřišti se dalo krájet, frustrovaní Rangers rezignovali na fotbal a snažili se do sešívaných zajíždět, co to šlo.

Vše vyvrcholilo v závěru utkání.

Probíhala 88. minuta, když se běželi tvrdě faulovaného Jana Kuchty zastat kapitán Jan Bořil společně s Ondřejem Kúdelou, proti nim však vystartoval záložník Glen Kamara, který začal na sešívanou dvojici cosi pokřikovat.



„Řekl jsem: You fucking guy! Měl jsem potřebu se jako jeden ze zkušenějších hráčů a zástupce kapitána svých spoluhráčů zastat. Víte, opravdu bych nepřál nikomu být v závěru druhé půle na hřišti, domácím nešlo vůbec o fotbal,“ vysvětluje Kúdela v rozhovoru pro iDnes.cz osudný moment, po kterém se strhla na hřišti dlouhá strkanice.

Hráči Rangers totiž tvrdili něco jiného, z dostupných záběrů je vidět, jak střídající Bongani Zungu řve směrem k lavičce: „Řekl mu fu....g monkey, zk....ná opice.“

Celý incident měl však ještě pozápasový přesah.



Před dopingovou kontrolou se totiž Kúdela potkal s Kamarou v tunelu, kde ho finský záložník před zraky obou trenérů a delegáta UEFA udeřil pěstí do obličeje.

„Nereagoval jsem nijak, Kamaru pak začala uklidňovat jak ochranka, tak i zástupci UEFA, kteří byli z toho, co viděli, naprosto v šoku a roztřesení. Odešel jsem pryč, navíc jsem pak musel na dopingovou kontrolu, na kterou mě vylosovali,“ popisuje Kúdela celý incident.

Slávistického obránce mrzí, že jeho povedený výkon i celého týmu poznamenal tento nešvar. Kúdela se zároveň vrací k surové hře Rangers, kterou izraelský sudí Grinfeeld ocenil „pouze“ dvěma červenými kartami a pěti žlutými.

„Lituju toho, že se po dalším úžasném úspěchu nepíše o tom, co jsme dokázali. Víte, já nejsem typ hráče, který by si chtěl po utkání jakkoliv stěžovat na to, co se stalo na hřišti. Ale mrzí mě, jaké ohlasy ten závěr vyvolal. Nemluví se o tom, jak surově a za hranou fér chování hrál náš soupeř a že Ondra Kolář je opravdu vážně zraněný a bojí se, aby nemusel na operaci obličeje. Nebo jak skvěle kluci zvládli další těžký dvojzápas a udělali další úžasnou reklamu českému fotbalu v Evropě. Tohle mě mrzí. Kvůli tomu bych to vzal zpátky,“ uzavírá Kúdela.

Slavii dnešní los v Nyonu přisoudil do čtvrtfinále Evropské ligy anglický Arsenal.