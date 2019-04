Chelsea místo Slavie prodávala lístky na Spartu. Ta toho využila rýpnutím do menšího klubu

LONDÝN Fotbalová Chelsea si popletla jméno pražského soupeře, s nímž se utká ve čtvrtfinále Evropské ligy. Londýnský klub na oficiálním webu místo Slavie nabízel vstupenky na konkurenční Spartu. Vzhledem k tomu, že se zpráva objevila v pondělí 1. dubna, není zcela jasné, zda nešlo o aprílový žertík.

„Vstupenky na naše domácí utkání Evropské ligy proti Spartě Praha se budou prodávat od zítřka (úterý),“ napsala Chelsea, která později chybu opravila.



Na omyl „Blues“ stihla reagovat Sparta a také si rýpla do úhlavního rivala Slavie.

„Ahoj lidi z Chelsea. Úplně rozumíme tomu, že jste zmatení, protože my jsme nejslavnější a nejúspěšnější klub z Prahy. Ale tentokrát hrajete se Slavií. Omlouváme se,“ uvedl letenský celek na anglickém twitteru.



Sparta si proti Chelsea naposledy zahrála před šesti lety ve druhém kole Evropské ligy. Pražané tehdy vypadli, ale favorita hodně potrápili, když doma prohráli 0:1 a v Londýně remizovali 1:1 až gólem Edena Hazarda z nastavení.

Slavia zahájí čtvrtfinále EL s Chelsea příští čtvrtek v Praze, odveta na Stamford Bridge je na programu 18. dubna.

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3